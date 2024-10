 Giornata dell'Alimentazione e l'appello contro lo spreco alimentare di Fondazione San Vito e Opera Mons. Di Leo

17/10/2024 21:30:00

In occasione della Giornata dell'Alimentazione, la Fondazione San Vito Onlus e l'Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV, enti caritativi della Diocesi di Mazara del Vallo, rinnovano il loro impegno nella lotta contro lo spreco alimentare e lanciano un appello a tutta la comunità. Le parole di Papa Francesco, pronunciate lo scorso anno, risuonano ancora con forza: «Il cibo che buttiamo nella spazzatura lo strappiamo ingiustamente dalle mani di quanti ne sono privi. Di quanti hanno diritto al pane quotidiano in virtù della loro inviolabile dignità umana».

Lo spreco alimentare non è solo un problema morale che colpisce i più poveri, ma rappresenta anche un grave danno per l'ambiente. La lotta contro gli sprechi passa innanzitutto per un cambiamento nelle abitudini quotidiane. In questo contesto, le famiglie sono invitate a fare una spesa più consapevole, acquistando solo ciò che è necessario per evitare di gettare via cibo non consumato e, di conseguenza, aumentare i rifiuti.

L’appello si rivolge anche ai titolari di panifici, pasticcerie, ristoranti, bar, farmacie e a tutte le aziende che producono alimenti, frutta e ortaggi. L'invito è a condividere i prodotti alimentari invenduti o prossimi alla scadenza, evitando così che finiscano nella spazzatura, e destinandoli invece a chi ne ha bisogno.

Da diversi anni, la Fondazione San Vito Onlus e l'Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV hanno avviato progetti solidali che si occupano del recupero e della distribuzione di alimenti a persone e famiglie bisognose. Le Mense fraterne della Diocesi utilizzano proprio questi prodotti alimentari, ancora perfettamente commestibili, donati da privati ed esercizi commerciali, per offrire pasti a chi vive in condizioni di difficoltà.

Chiunque voglia contribuire a queste iniziative di solidarietà può contattare gli enti organizzatori al numero 3939114018 o via email all’indirizzo operadileo@gmail.com.