I Muse incantati dalla Sicilia: il loro 'ciao' da Scopello fa il giro del mondo

17/10/2024 09:42:00

Un’ondata di entusiasmo ha travolto i fan siciliani dei Muse.

La celebre formazione rock britannica ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto dalla Tonnara di Scopello, dove si trovava per il matrimonio del producer Dan Lancaster e Rachel Wilkinson, scatenando il delirio tra i suoi ammiratori.

La foto, con la semplice didascalia "ciao", che ritrae Matthew Bellamy, Chris Wolstenholme e Dominic Howard ammirati di fronte ai suggestivi faraglioni è diventata virale in poche ore. "Welcome to Sicily" è il coro unanime dei fan che accolgono con gioia la presenza dei Muse in Sicilia. o dei Muse in Sicilia conferma l’affetto che il gruppo nutre per l’Italia e, in particolare, per la Sicilia. Un’isola che, con la sua bellezza e la sua ospitalità, continua ad attrarre artisti e viaggiatori da tutto il mondo.