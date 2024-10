Salemi. Renato Adamo inarrestabile, nuovi record a Roma

17/10/2024 08:25:00

Non conosce sosta la prestigiosa carriera atletica di Renato Adamo.

Ancora una volta il medagliere di Adamo si e’ arricchito con due sensazionali record nazionali.

La grande impresa e’ avvenuta sabato 12 e domenica 13 presso l’impianto Tre Fontane di Roma, in occasione delle Finali dei Campionati di Società di atletica Paralimpica (FISPES) e le finali della Coppa Italia Lanci.



Erano presenti alla manifestazione sportiva circa 160 atleti provenienti dalle più svariate Regioni che si sono contesi le classifiche societarie.

Tra cui ha brillo la benemerita società siciliana Parco Sport Altofonte, con i cui colori partecipa l’atleta salemitano Adamo.

Sono entrati nel palmares di Renato due nuovi record italiani nella categoria t45.

Il tutto, non grazie ad un miracolo o ad un caso! Adamo e’ uno che si allena con caparbietà, con metodi scientifici e con duri allenamenti, e sempre spinto dal coraggio di chi crede che ogni volta e’ come se fosse la prima volta a correre.

Quelli di Renato Adamo non sono risultati dovuti alla fortuna ma dovuti ad una la accurata e personalizzata tecnica di allenamento grazie al suo coach Luigi Bentivegna di Altofonte in provincia di Palermo.

Due record, abbiamo detto. Il primo nella prova di velocità dei 100 metri con il tempo di 14.76, il secondo in quella dei 200 metri, record italiano di categoria con il tempo di 30.76.



Nella prova dei 400 metri, infine, ha raggiunto un buon piazzamento fermando il cronometro sul 1.09.43.



In chiusura, cogliamo l’occasione per rivolgere ancora una volta un appello alla Amministrazione comunale e all’Assessore allo Sport in modo particolare.

Abbiamo il privilegio di avere un concittadino che tiene alto il vessillo della nostra città con suoi grandi sacrifici, anche finanziari. Privo di sponsor, affronta, insieme alla moglie Santina, anche lei atleta, tutti i costi necessari ai viaggi, ai pernottamenti e al sostentamento.

Non crediamo che non sia possibile trovare tra le pieghe del Bilancio comunale il modo per onorare concretamente questo nostro grande campione che tanto lustro sta dando alla nostra cittadina.

Franco Ciro Lo Re