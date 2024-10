A Trapani si inaugura la mostra "Oltre luce" di Stefania Maria Calamia

18/10/2024 16:34:00

Oltre luce, il titolo della mostra di Stefania Maria Calamia che si inaugura sabato 26 ottobre alle ore 18 ai Magazzini dell'Arte Contemporanea in via Custonaci, 5 a Trapani. Un percorso emotivo scandito dalla luce o dalla sua assenza. Per reinterpretare la società contemporanea attraverso tre stati d'animo che partono dalla protesta per attraversare la speranza e giungere all'illusione. L'artista si racconta e ci racconta, attraverso le sue sculture, ma on si limita a questo, chiede al visitatore di partecipare attivamente per ultimare il percorso esperenziale.

Per presentare l'artista Stefania Maria Calamia è necessario partire dalle sue mani. Mani provate e sofferenti durante le fasi di tessitura di sogni metallici che danno vita a sculture capaci di vibrare di una luce propria. Ogni opera è un invito a un viaggio sensoriale, un'immersione in un mondo ove le ombre danzano con la luce, rivelando sfumature inattese dell'anima. Oltre luce è un'esperienza che trascende la semplice visione, coinvolgendo tutti i sensi e invitando lo spettatore a completare l'opera con la propria immaginazione. Da sapiente sarta del metallo realizza frammenti di un'anima esposta, pronti a dialogare con chi le osserva. Nascoste tra le

pieghe del metallo, emozioni profonde si rivelano, invitando lo spettatore a un confronto intimo.

Oltre luce è un invito a perdersi in un labirinto di sensazioni, a ritrovare se stessi in un frammento dell'altro. L'artista, con le sue mani tesse sogni e incubi, ci guida in un percorso introspettivo, dove la luce diventa metafora di speranza e rinascita. Ogni opera è un frammento di un mosaico più ampio, un invito a costruire insieme un mondo più giusto. Oltre luce è un viaggio che parte dall'intimo per abbracciare il collettivo, un'esperienza che ci ricorda che siamo tutti connessi, anche nelle nostre solitudini.

Katia Regina