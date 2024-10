Domenica 20 ottobre, 7° slalom automobilistico Monte Bonifato Città di Alcamo

18/10/2024 15:17:00

Domenica 20 ottobre, a partire dalle ore 8.30, appuntamento con il 7° slalom automobilistico “Monte Bonifato Città di Alcamo”,

manifestazione sportiva a cura dell’associazione Kinisia Karting Club con il patrocinio del Comune. L’evento, inserito nel calendario nazionale Aci-Sport e valido per il campionato siciliano, riveste notevole interesse per gli appassionati sportivi ed è un’occasione di incontro per la comunità locale oltre ad essere un’opportunità di valorizzazione del territorio. “Puntuale ritorna l’appuntamento con lo slalom Monte Bonifato Città di Alcamo - dichiara l’assessore alle attività sportive Gaspare Benenati – una manifestazione automobilistica attesa non solo dagli appassionati, ma anche dai curiosi che, sicuramente, domenica mattina non mancheranno”. La gara interessa, domenica 20 ottobre, la Strada Comunale Via Ludovico Corrao dal Km. 0,500 al Km. 4 per parco partenza delle vetture di gara e per la loro assistenza; le Vie S.S. Salvatore e G. Gorgone per il parcheggio delle vetture da corsa per ogni fine manche (tre in tutto). Mentre sabato 19 Ottobre, dalle ore 15.00 alle 19,30 circa una parte di Piazza Bagolino sarà occupata per le verifiche sportive e tecniche.