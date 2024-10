Dopo l'incendio chiude l'ufficio postale di Gibellina

18/10/2024 06:00:00

Non e’ tempo per alcuni uffici postali della Provincia di Trapani.



Dopo la chiusura temporanea per trasferimento dell’Ufficio di via Padre Damiani di Salemi che, secondo la precisazione pervenutaci da Poste Italiane, “si è resa imprescindibile a causa della necessaria riconsegna dei locali alla proprietà dell’immobile”, da ieri, mercoledì 16 ottobre e’ il turno dell’unico esistente nella cittadina di Gibellina.

Nella mattinata di mercoledì, il caratteristico acre odore che si sprigiona quando va a fuoco del materiale plastico ha messo in allarme il personale dell’Ufficio postale i quali prontamente hanno dato l’allarme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco.ù

Il direttore della Posta, intanto, con prontezza di riflessi, servendosi dell’estintore di cui e’ dotato l’ufficio, ha tentato di spegnere le fiamme con non poche difficoltà e rischi.



L’intervento dei vigili del fuoco, arrivati dopo, ha completato l’opera di spegnimento, purtroppo senza aver potuto evitare la distruzione del box del BancoPosta. Reso un ammasso informe di materiale carbonizzato.

Per motivi di sicurezza, l’ufficio restera’ chiuso in attesa che si verifichi la stabilità portante della struttura o che necessiti di qualche intervento.

La causa dell’incendio? Poco si sa. Che si tratti di un incendio autonomo sembra sia stato scartato. Appare piu’probabile che le fiamme siano state procurate dalla mano umana. Resta da capire se volontariamente o per negligenza o ad un improvviso raptus.

Per stabilirlo, di grande aiuto agli inquirenti saranno le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso, installate sul soffitto dell’androne. Questione di ore, dicono, e si saprà .



Sul caso stanno indagando i carabinieri della locale stazione.

Ora i cittadini di Gibellina, privati dell’unico ufficio finanziario esistente in paese, sperano in una sua rapida apertura. Una attesa non breve, purtroppo. Tempi tecnici e burocratici, si sa. Nel frattempo, resta loro una sola alternativa. Gli Uffici postali delle vicine Santa Ninfa o Salemi.

Per quanto riguarda l’Ufficio di Salemi-Cappuccini, cui accennavamo sopra, l’azienda ha voluto rassicurare l’utenza che presto si provvederà ad un suo prossimo riposizionamento in una differente sede e che a tal proposito sono in corso le necessarie procedure.

Nel frattempo ci ha comunicato che i servizi postali e finanziari afferenti all’ufficio di Salemi 1 restano “disponibili presso l’ufficio postale di via Antonino Lo Presti 100, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35 e dotato inoltre di ATM Postamat operativo h24 7 giorni su 7.”

Franco Ciro Lo Re