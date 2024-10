Alcamo, Giornata Nazionale della Psicologia 2024. Una proiezione al Cinema Esperia

18/10/2024 11:18:00

Mercoledì 23 ottobre, alle ore 20:00, APRE - Associazione Psicologi in Rete al Cinema Esperia di Alcamo realizzerà un Cineforum

con la proiezione del film “Maria Montessori - La Nouvelle Femme”. Il film è un’occasione per riflettere insieme su temi fondamentali legati alla Giornata Nazionale della Psicologia 2024, il cui tema centrale è appunto “Ritrovare l’umano”.

L’Associazione Psicologi in Rete conferma anche quest’anno il suo impegno a dialogare con la comunità e a mettere in luce l’importanza della professione psicologica nel promuovere il benessere individuale e collettivo. In collaborazione con il cinema Esperia e l’Associazione SettimArte, vogliamo utilizzare il linguaggio cinematografico per stimolare una riflessione profonda su questioni di grande attualità: dalla parità di genere all'inclusività, dalla lotta alla discriminazione al riconoscimento dei diritti umani. “Maria Montessori - La Nouvelle Femme” è un film che riesce a toccare questi temi con una narrazione chiara e coinvolgente, rendendoli accessibili a tutti.

La Giornata Nazionale della Psicologia ci invita a riflettere su cosa significa essere “umani” in un mondo in continua evoluzione. In un’epoca di crescente complessità sociale e tecnologica, è fondamentale riappropriarsi di un senso di equilibrio e reciprocità, sia dentro di noi che nelle nostre relazioni. Non stiamo parlando solo di etica, ma della necessità di riconoscere le dinamiche che governano le nostre vite e la nostra società.

La realtà attuale richiede una maggiore consapevolezza psicologica. I cambiamenti in atto hanno reso la nostra psiche più vulnerabile, ma anche più pronta a rispondere alle sfide. Apre è da sempre attenta a queste tematiche e, proprio per questo, ogni occasione diventa un’opportunità per esplorare aspetti diversi del benessere psicologico.

Sappiamo quanto i fattori psicologici influenzino il nostro sviluppo e la nostra capacità di affrontare le sfide quotidiane. Tuttavia, in Italia, l’80% delle situazioni di disagio rimane inascoltato, e molte di queste si trasformano in problemi sociali, comportamentali o di salute. È un circolo vizioso che ha costi enormi, non solo per gli individui ma per l’intera società.

I biglietti, al costo di 4 euro, sono prenotabili chiamando il numero 379 1076172 o contattando direttamente il cinema.