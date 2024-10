Trapani, Marco Falaguasta inaugura la nuova stagione al Cine Teatro Ariston

18/10/2024 09:23:00

Prenderà il via ufficialmente venerdì 18 ottobre la nuova stagione teatrale del Cine Teatro Ariston.

Ad aprire sarà l'attore romano Marco Falaguasta con il suo spettacolo "Il Meglio di Noi", scritto insieme ad Alessandro Mancini. Lo spettacolo riprende i temi dei precedenti lavori dell'attore, attraversando gli anni '70, '80 e '90, con riferimenti a figure e situazioni familiari come la maestra delle elementari, il Ciao della Piaggio e le prime esperienze sentimentali.

"Il Meglio di Noi" propone una riflessione su come ciò che abbiamo vissuto possa aiutarci a migliorare il presente, specialmente nei nuovi ruoli che ricopriamo come genitori o responsabili nella società. Lo spettacolo invita a un dialogo con le nuove generazioni, sottolineando l'importanza di ascoltare e comprendere i giovani per costruire un futuro migliore.

Falaguasta coinvolge il pubblico attraverso il dialogo e la musica, accompagnato questa volta dal giovane rapper Luca Cerati, come simbolo della necessità di ascoltare le voci più giovani. "Credo sia giusto dare voce ai ragazzi", afferma Falaguasta, spiegando la scelta di includere Cerati nello spettacolo.

Modalità di acquisto biglietti: è possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Cine Teatro Ariston, Cinema Royal e cinema Diana dalle 18.00 alle 23.00. Online su Liveticket: https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani.

Informazioni: ariston@cineteatrotrapani.it, tel: 0923/21659 - 0923/29221 attivi dalle 18.00 alle 23.00 (tranne lunedì), WhatsApp: 3896275308.