Mazara, c'è in finanziamento da 120mila euro per realizzare due nuovi pozzi

18/10/2024 12:00:00

C'è un finanziamento regionale di 120mila euro per realizzare due nuovi pozzi a Mazara del Vallo. Saranno scavati due pozzi gemellari nei pressi dei pozzi Bonacasa e San Miceli.

“Siamo lieti che il Dipartimento Protezione Civile della Regione Siciliana abbia accolto la nostra richiesta e decretato il finanziamento di 120mila euro per la realizzazione di due pozzi idrici gemellari presso il pozzo Bonacasa che eroga acqua nella zona del centro cittadino ed il pozzo San Miceli che serve la zona di Mazara Due, Costiera e Makara. Questi interventi, se pur non risolutivi, rappresentano comunque l’opportunità di recuperare almeno 7 litri di acqua al secondo. Continuiamo a lavorare con altra progettazione sia per riparare le parti di condotta obsolete sia per una nuova programmazione idrica nella nostra Città”.

Lo dichiara l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Vito Torrente annunciando che il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha finanziato con 120mila euro l’Ati Trapani (Assemblea Territoriale idrica) per la realizzazione di due pozzi idrici gemellari a Mazara del Vallo nei pressi dei pozzi Bonacasa e San Miceli. Acquisito il finanziamento il Comune di Mazara del Vallo, nella qualità di stazione appaltante, procederà all'espletamento della procedura di affidamento dei lavori che dovranno realizzarsi in tempi celeri.

******

GIORNATA FAI D’AUTUNNO - Focus sulle "Rinnovabili" con la visita al Parco eolico Edison - Domenica scorsa il Gruppo Fai (Fondo Ambiente Italiano) di Mazara del Vallo in collaborazione con Edison ha aperto al pubblico per visite guidate il Parco eolico Edison di Mazara del Vallo di contrada Messer Andrea. Il Parco, grazie ad un investimento di Edison Rinnovabili di 57milioni di euro consente di produrre energia rinnovabile con una potenza complessiva di 45 megawatt, evitando l'emissione in atmosfera di oltre 50mila tonnellate di anidride carbonica.

Si sottolinea che la collaborazione tra Edison Rinnovabili ed il Comune di Mazara del Vallo attraverso gli strumenti della compensazione ambientale e della sponsorizzazione ha già consentito due interventi in altrettanti importanti siti cittadini: la riqualificazione di villa Jolanda ed il restauro conservativo dell'Arco Normanno.

La collaborazione tra Edison e Fai ha invece portato negli ultimi anni, attraverso Edison Next ad un supporto nel percorso di transizione ecologica e decarbonizzazione dei beni Fai nel territorio nazionale.

Questa la dichiarazione dell'avvocato Riccardo Dado in rappresentanza del Gruppo Fai di Mazara del Vallo : "Nella Giornata FAI d’Autunno di domenica scorsa abbiamo aperto al pubblico il Parco Eolico Edison di Mazara, come da tradizione FAI, un luogo solitamente inaccessibile e sconosciuto. E’ stato possibile soddisfare la curiosità scientifica di adulti e di numerosi bambini che hanno potuto 'toccare con mano' le applicazioni concrete e le positive ricadute sul nostro territorio e sull’ambiente in generale che derivano dalla produzione di energia da fonti alternative e rinnovabili. Favorire la conoscenza ed anche un dibattito pubblico maggiormente informato sul tema della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica, è sempre un successo per il quale vanno ringraziati tutti i volontari del FAI, ma anche Edison ed in particolare il Comitato locale di Croce Rossa Italiana che hanno garantito l’ottimo e sicuro svolgimento delle visite".

******

Pulizia caditoie al Lungomare - Dal 21 al 23 ottobre 2024, dalle ore 7:00 alle ore 13:00: ordinanza di Pm per la regolamentazione delle fermate. Con ordinanza dirigenziale di Polizia Municipale n. 266/2024 è stato disposto un divieto temporaneo di fermata con rimozione forzata in entrambi i sensi di marcia, da lunedì 21 a mercoledì 23 ottobre, in alcuni tratti dei lungomare Mazzini, Hopps e San Vito, per consentire lo svolgimento dei lavori di pulizia delle caditoie ad opera della ditta affidataria del servizio “Nuovo Autospurgo di Pavone N. & Bruno G. S.n.c.”.

Il divieto riguarderà i seguenti tratti stradali, dalle ore 7 alle ore 13: Lunedì 21 ottobre: Lungomare Mazzini Hopps, nel tratto compreso tra piazzale Giovan Battista Quinci e via Valeria; Martedì 22 ottobre: Lungomare Hopps- San Vito, nel tratto compreso tra via Valeria e via Quasimodo; Mercoledì 23 ottobre: Lungomare San Vito, nel tratto compreso tra Via Quasimodo e viale Africa.

Si invitano automobilisti e centauri a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare le disposizioni al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di pulizia e garantire la sicurezza della circolazione.