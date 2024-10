  Nuovo atto vandalico al Cimitero di Trapani: danneggiate le colonnine dell'acqua

18/10/2024 16:04:00

Un grave atto vandalico ha colpito il Cimitero Comunale di Trapani nella notte. Ignoti si sono introdotti all'interno dell'area cimiteriale danneggiando le nuove colonnine per la distribuzione dell’acqua, installate recentemente dall’amministrazione comunale. I vandali hanno rubato e danneggiato i rubinetti, sabotando così l’impianto idrico che era in procinto di essere messo in funzione.

L'assessore ai servizi cimiteriali, Giuseppe La Porta, ha condannato con fermezza questo gesto: “Si tratta di un vile atto premeditato, chiaramente volto a mettere in difficoltà questa amministrazione. Avremmo dovuto attivare il nuovo impianto proprio in queste ore per garantire un servizio essenziale all'interno del cimitero. Ora, invece, dovremo riparare i danni subiti prima di poter completare i lavori”.

L'amministrazione comunale ha subito sporto denuncia contro ignoti presso le autorità competenti e ha annunciato nuove misure di sicurezza. “Abbiamo già attivato un servizio di guardiania grazie ai volontari della Protezione Civile – ha spiegato La Porta – che sorveglieranno costantemente la situazione, almeno fino alle festività della commemorazione dei defunti”.

Nonostante questo ennesimo atto di vandalismo, l'assessore ha ribadito l’impegno dell’amministrazione a proseguire i lavori per il miglioramento del cimitero comunale: “Non ci lasceremo scoraggiare da simili atti vigliacchi. Andremo avanti con determinazione per garantire decoro e servizi efficienti ai cittadini”.