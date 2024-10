Seacily 2024: l'assessore Tamajo inaugura il salone della nautica

18/10/2024 22:00:00

La Marina di Balestrate, è il teatro della nuova edizione di Seacily 2024, l'importante salone dedicato alla nautica in Sicilia. L'evento, che proseguirà fino a domenica, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, il quale ha evidenziato il ruolo centrale della nautica per lo sviluppo economico e turistico dell’isola.

Nel suo intervento inaugurale, Tamajo ha dichiarato: «La nautica è una risorsa strategica per la nostra isola, non solo per la posizione della Sicilia nel Mediterraneo ma anche per le sue potenzialità di crescita economica. Il porto di Balestrate, grazie agli investimenti nelle infrastrutture, sta diventando sempre più un punto di riferimento importante per lo sviluppo del turismo marittimo e una risorsa preziosa per l’economia locale».

L'assessore ha sottolineato l’importanza di eventi come Seacily per stimolare l'intero settore, non solo come vetrina per le eccellenze della nautica ma anche come motore di crescita occupazionale e territoriale. «Il nostro obiettivo – ha aggiunto Tamajo – è consolidare la Sicilia come hub internazionale della nautica da diporto. Il governo regionale continuerà a sostenere gli scali portuali e potenziare la rete infrastrutturale per rendere le imprese locali sempre più competitive sul mercato globale».

L'edizione 2024 di Seacily si conferma così un appuntamento strategico per il futuro della nautica siciliana, puntando a rafforzare la posizione dell'isola nel Mediterraneo e a stimolare la crescita economica e turistica legata al settore.

******

Schifani riceve l'ambasciatore Usa - Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto in visita di cortesia l’ambasciatore degli Usa in Italia, Jack Markell, per la prima volta a Palazzo d'Orléans, accompagnato dal console generale a Napoli, Tracy Robert Pounds. Nel corso del cordiale incontro, che si è svolto nella sala dedicata a Maria Mattarella, si è discusso di nuove opportunità di collaborazione tra Sicilia e Stati Uniti, con particolare attenzione ai settori del turismo, della cultura e dell’innovazione.

«Siamo stati particolarmente lieti di accogliere l'ambasciatore Markell a Palazzo d'Orléans - dice il presidente della Regione Siciliana-. Oggi abbiamo avuto l’opportunità di rinsaldare i legami di amicizia tra la Sicilia e gli Stati Uniti, un rapporto consolidato e profondo basato su valori comuni di libertà, democrazia e rispetto reciproco. Abbiamo discusso delle molteplici opportunità di collaborazione e, a tal proposito, ho ricevuto l'invito ad andare in America con una delegazione di imprenditori per aprire nuovi canali commerciali che possano favorire ancora di più il nostro export e dare il via a forme di collaborazione innovative per lo sviluppo della nostra terra. Un invito che raccoglierò nel più breve tempo possibile. La Sicilia, sempre più vicina agli States grazie ai nuovi collegamenti aerei diretti, ha tanto da offrire e siamo pronti a esplorare nuove iniziative che possano portare benefici, in particolare. ai nostri giovani che meritano un futuro ricco di possibilità».