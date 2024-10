Sciopero ATM: i sindacati replicano alle dichiarazioni dell'azienda

18/10/2024 06:00:00

Dopo le ultime dichiarazioni rilasciate dall'ATM Trapani in risposta allo sciopero dei lavoratori, i sindacati hanno preso posizione con fermezza. Anselmo Gandolfo della Filt Cgil, Rosanna Grimaudo della Fit Cisl, Rosario Gentile della Faisa Cisal e Mario Parrinello dell'Ugl hanno criticato l'azienda, sottolineando come le affermazioni dei vertici aziendali non rispecchino la realtà.

I sindacati hanno espresso il loro disappunto, lamentando una gestione che, secondo loro, penalizza i lavoratori e mina la dignità delle condizioni contrattuali, rendendo evidente il disagio all'interno dell'azienda.

"Le ormai puntuali repliche da parte di ATM SpA di Trapani, iniziano ad assumere il sapore del grottesco. Evidentemente, l’azione sindacale, sta mettendo in risalto motivi di imbarazzo che portano, di volta in volta, i vertici aziendali a doversi giustificare”. Cosi i sindacati per voce di Anselmo Gandolfo Filt Cgil, Rosanna Grimaudo Fit Cisl, Rosario Gentile Faisa Cisal e Mario Parrinello Ugl, rispondono alle ultime dichiarazioni di ATM Trapani dopo l’azione di sciopero dei sindacati di due giorni fa.

“Teniamo dunque a precisare che, il dato sullo sciopero da noi diffuso , il 74% dei lavoratori hanno incrociato le braccia, non si discosta molto dal 72,5% dichiarato da ATM. Precisare che tra gli ausiliari abbiano scioperato soltanto tre su cinquanta, non fa altro che confermare quanto da noi denunciato ai tavoli, cioè, la gestione personalistica del settore ausiliari del traffico. Di fatti più di un terzo dei dipendenti ‘non condizionati’, hanno manifestato il dissenso. Ci preme far notare inoltre ad ATM che nel numero totale dei dipendenti vanno considerati anche gli ‘impiegati quadro’ che, opportunamente, hanno sempre evitato scioperi contro l’azienda”.

I sindacati aggiungono “rispetto al contratto che l’Azienda ha sottoscritto con due sigle autonome e soltanto una firmataria del CCNL, lo stesso contiene aspetti che ledono fortemente la dignità dei lavoratori, una per tutte la decurtazione di 50 euro al mese qualora un lavoratore si dovesse assentare per due giorni di malattia. Riteniamo utile ricordare ad ATM SpA che di servizi ‘in house’ ne ha già abbastanza, pretendere di inserirci anche i sindacati, sarebbe davvero troppo. Riteniamo doveroso, inoltre, chiarire che mai abbiamo fatto contro repliche e, a parte questa, mai più ne faremo. Nella consapevolezza che preferiamo portare avanti le trattative ai tavoli e non attraverso note stampa - concludono le sigle sindacali concludono - Abbia ATM, nel rispetto dei ruoli e delle norme, il buon senso di convocare tutte le sigle e non le preferite a tavoli aziendali”.