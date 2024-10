"Grazie di cuore al reparto di Neurologia dell'Abele Ajello, ma manca la risonanza magnetica"

18/10/2024 20:10:00

Egregio direttore di Tp24, desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per le cure ricevute presso il reparto di Neurologia dell’Ospedale di Mazara del Vallo durante il mio ricovero nel settembre 2024. La professionalità e la competenza del personale medico sono state eccezionali e hanno reso questa difficile esperienza più gestibile.

Tuttavia, sento il dovere di evidenziare una grave lacuna: un ospedale moderno come quello di Mazara del Vallo non è dotato di una risonanza magnetica, uno strumento essenziale per le diagnosi rapide e accurate, specialmente in situazioni di urgenza. Durante il mio ricovero, sono stata costretta a essere trasferita in un altro ospedale per effettuare questo esame, una soluzione non adeguata per pazienti affetti da patologie debilitanti o in condizioni critiche.

Confido che questa segnalazione possa contribuire a una riflessione e, auspicabilmente, a una risoluzione del problema, per il bene della collettività.

Silvia