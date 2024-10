"Il Comune di Campobello sull’orlo del dissesto: rinvii e debiti aggravano la crisi finanziaria"

18/10/2024 15:00:00

Egregia Direzione, ho letto con attenzione le 95 pagine dell'ultima relazione della Corte dei Conti riguardante la situazione finanziaria del Comune di Campobello di Mazara. Il Sindaco ha più volte ribadito che l'attuale situazione di pre-dissesto è molto delicata, anche a seguito della bocciatura del piano pluriennale di riequilibrio, che prevedeva di risanare alcuni debiti... in sostanza, contraendo ulteriori debiti.

La Corte dei Conti, infatti, evidenzia come il Comune non abbia mai avuto le risorse finanziarie necessarie nemmeno per pagare la prima rata prevista dal piano, figuriamoci le altre 20! Gli stessi revisori dei conti del Comune si chiedono e sottolineano come sia possibile continuare ad amministrare con questo sistema, che di fatto accumula e accantona debiti su debiti.

Ora, il deficit del Comune di Campobello si avvicina ai 30 milioni di euro: si tratta, di fatto, di un dissesto vero e proprio. Tuttavia, l'attuale maggioranza continua ostinatamente a non dichiarare il dissesto, probabilmente per il timore delle conseguenze del danno erariale, che potrebbe comportare anche la loro incandidabilità. Dichiarare il dissesto almeno quattro anni fa avrebbe sicuramente limitato i danni, sia per le finanze del Comune che per gli stessi amministratori. Negli ultimi quattro anni, amministrando "a vista" senza approvare bilanci consuntivi o previsioni, non hanno fatto altro che aggravare la loro posizione in relazione al danno erariale.

La scelta di non inviare per anni la documentazione richiesta dalla Corte dei Conti può aver loro permesso di guadagnare del tempo, ma ha causato ulteriori danni, non solo alla città, ma anche a loro stessi. Indipendentemente da questo ritardo, la Corte dei Conti presenterà comunque il conto.

Arch. Giuseppe Bonanno