Maltempo, Palermo chiude. Ecco i voli dirottati a Birgi

19/10/2024 21:08:00

Serata di grande lavoro all'aeroporto di Trapani Birgi, dove in fretta tutto il personale è stato reso operativo per accogliere nel migliore dei modi i passeggeri dei tanti voli dirottati dall'aeroporto di Palermo, dove non solo imperversa il maltempo che ha allagato l'aerostazione, ma c'è anche un black - out.

Sono tanti i voli su Birgi, nella serata di oggi, 19 Ottobre 2024, ma lo staff dell'aeroporto sta gestendo al meglio la situazione.

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, diversi voli diretti all'aeroporto "Falcone e Borsellino" di Palermo sono stati costretti a deviare sulla pista dello scalo di Trapani-Birgi.

Nello specifico, i voli dirottati includono:

FR4917 proveniente da Torino,

AZ1793 da Milano Linate,

DX1804 da Lampedusa,

FR7134 da Dublino,

FR836 da Venezia.

"E' una serata convulsa, perché a questi voli se ne aggiungeranno altri. Molte compagnie ci stanno chiamando per intervenire - commenta il presidente di Airgest Salvatore Ombra -. Stiamo gestendo al meglio la situazione, potendo contare su una macchina organizzativa rodata che è in grado di mettersi in funzione in poco tempo quando nel vicino aeroporto di Palermo, come accaduto stasera, c'è un'emergenza. Ringrazio tutto il personale di Airgest che si è reso operativo, di sabato sera, dando una grande dimostrazione di prontezza e professionalità".