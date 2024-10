1° Rally Valle del Belice: le iscrizioni si chiudono lunedì 21 ottobre

19/10/2024 13:00:00

Nuova scadenza per le iscrizioni al 1° Rally Valle del Belice, prova valevole per il campionato siciliano ed in programma sabato 26 e domenica 27 ottobre.

Aci Sport, infatti, ha autorizzato la proroga per le iscrizioni alla competizione motoristica che abbraccerà 5 Comuni del Belice (Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa), accogliendo la richiesta avanzata dall’Automobile Club Trapani, organizzatore della gara in collaborazione con lo Sporting Club Partanna.

“Stiamo ricevendo tante richieste di iscrizioni da parte di piloti che non vogliono perdersi questa grande opportunità – afferma Giovanni Pellegrino, presidente dell’Ac Trapani – e per dare maggiore possibilità a tutti di essere presenti ai nastri di partenza, abbiamo richiesto ad Aci Sport di posticipare il termine ultimo per l’iscrizione. E il via libera che abbiamo ricevuto dalla Segreteria Commissione Rally non fa altro che certificare la bontà della nostra idea, quella di far rivivere la competizione in un territorio che, da sempre, è legatissimo ai motori e alle gare su quattro ruote”.

La nuova scadenza per le iscrizioni, quindi, adesso è fissata a lunedì 21 ottobre, sia per le vetture storiche sia per quelle moderne. Superata questa data, si avrà l’elenco ufficiale dei partenti che si sfideranno lungo 222 chilometri, con 60 di prove speciali.