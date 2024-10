La Trapani Shark a Varese, nel "tempio" del basket italiano

19/10/2024 07:00:00

La Trapani Shark al cospetto di un pezzo di storia del basket italiano: questa sera alle 20.30 i granata, infatti, sfideranno la Pallacanestro Varese in una gara che promette scintille, tra una squadra giovane e ambiziosa e una società che porta sulle spalle il peso di un passato glorioso.

I lombardi, pur non essendo più la squadra che dominava in Europa, conservano un fascino intramontabile e il PalaMasnago, un tempio della pallacanestro, è pronto ad accogliere i siciliani, ma i granata non si fanno intimorire: anzi, sono pronti a sfruttare il momento positivo.

Con due vittorie e una sola sconfitta, i trapanesi viaggiano sulle ali dell’entusiasmo e l’unico neo è stato l’esordio contro la Virtus Bologna, perso di misura. Ma la squadra di coach Repesa ha dimostrato di avere carattere e qualità.

Galloway pronto al rientro

Contro Varese i tifosi granata potrebbero rivedere in campo Langston Galloway. L’ala statunitense, infortunatosi in pre-campionato, è ormai pronto a tornare a disposizione di coach Repesa e la sua presenza darebbe sicuramente un’iniezione di energia alla squadra.

Varese in difficoltà

Dall’altra parte c'è Varese che vive un momento difficile. Tre sconfitte consecutive e una difesa che subisce oltre 100 punti a partita sono un chiaro segnale di difficoltà, mentre Trapani, con il suo gioco veloce e spettacolare, potrebbe approfittare di queste fragilità.

Repesa e l’amalgama della squadra

Jasmin Repesa, il coach croato, è già diventato un beniamino dei tifosi trapanesi. Con la sua esperienza e il suo carisma, sta costruendo una squadra solida e competitiva.

Robinson e Petrucelli sono i punti di forza in questo avvio di campionato, ma anche Pleiss, una volta recuperato completamente, potrà dare un contributo importante.

Un futuro promettente

La sfida di Varese sarà un banco di prova importante per la Trapani Shark., ma le ambizioni della squadra vanno ben oltre questa partita. I granata vogliono diventare protagonisti del campionato italiano e scrivere una nuova pagina della storia del basket italiano.