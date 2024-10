Pazza Trapani Shark: va sotto di 18 a Varese, ma rimonta e vince ancora

19/10/2024 22:50:00

Terza di vittoria di fila, ma che sofferenza per la Trapani Shark. I granata vincono a Varese 109-100 nell'anticipo della quarta giornata del campionato di serie A di pallacanestro, e lo fanno al termine di una partita letteralmente dai due volti.

Trapani ripropone Galloway, anche se non dall'inizio, ma è Varese a partire forte sin da subito, con un primo quarto incredibile, nel quale riesce a mettere a segno 33 punti. Ritmi folli quelli dei primi dieci minuti con Trapani che fatica a tenere il passo del quintetto di casa, chiudendo il periodo sotto di 9, sul 24-33.

E il secondo quarto è pure peggio, perché il canestro di Librizzi porta Varese avanti di 10 sul 26-36. Quando Robinson subisce la stoppata da Gray, Repesa chiama il time-out per provare a rompere il momento positivo dei padroni di casa avanti, in quel momento, di 14 punti sul 42-28.

Trapani non riesce a fermare Varese che vola sul +18 (48-30) con il canestro di Hands e, così, la partita sembra ormai andata per Trapani. A questo punto, però, avviene il miracolo sportivo, a partire dai canestri di Robinson e Horton. La tripla di Petrucelli porta i granata sul 39-51, quindi, con 6 tiri liberi consecutivi Trapani comincia a tornare a contatto, fino al 52-57 di Horton alla fine del secondo quarto.

Il terzo periodo è più equilibrato: le due squadre si affrontano senza avere la netta superiorità sull'altra, ma in Trapani comicia a vedersi Galloway, che sforna il primo assist per il canestro con cui Horton consente ai granata di arrivare sul -4 (59-63).

Varese prova a riallungare con la tripla di Brown e il iberi di Gray (73-62), ma Trapani non ci sta e recupera punto su punto, ancora una volta, fino alla tripla di Tibor Pleiss, sempre più nella manovra offensiva dei granata. E' il finire del quarto e i granata, per la prima volta, mettono il naso avanti sul 79-78.

Parte l'ultimo periodo e Varese prova di nuovo l'allungo, arrivando sull'86-79, ma Alibegovic suona la carica e con Robinson e ancora Alibegovic si arriva sull'86 pari. Galloway mette a referto i primi punti in granata per il 92-92 a 5'11" dalla fine e Robinson in contropiede porta al +2. Ancora Galloway da 3 regala a Trapani il +5 (97-92), indirizzando la partita prima del +7 di Yeboah.

Gara chiusa? Macche, perché questa volta è Varese a non arrendersi e tornare fino a 2 punti di ritardo, ma Trapani reagisce di squadra e non si fa riprendere, fino al 109-100 con cui i granata vincono in trasferta la loro terza partita stagionale, godendosi, anche se per 24 ore, il primato in classifica.