Dalla cucina alla cultura. Cosa non puoi perderti questo weekend in provincia

19/10/2024 06:00:00

Un calice di Marsala, una fetta di pane nero di Castelvetrano e i piatti tipici del Dattilo Cibus Fest.

Sono soltanto alcune delle cose che si potranno provare questo fine settimana, perché ci saranno anche gli appuntamenti con le Vie dei Tesori, concerti, incontri letterari e fiere. Ecco gli eventi:

MARSALA - Domenica 20 ottobre, l'archeologa Francesca Oliveri presenterà le scoperte di Pip Whitaker a Mozia, con un focus sulla strada sommersa e le strutture portuali. Questo evento fa parte dell'ultimo weekend delle Vie dei Tesori a Marsala (19-20 ottobre), che offrirà attività come gite in barca a vela, laboratori creativi per bambini e yoga al tramonto. Il festival si svolgerà anche in altre città siciliane, con eventi a Ragusa, Scicli, Noto, Carini e Sciacca, mentre Palermo e Catania continueranno fino al 3 novembre. A Marsala, quattro cantine apriranno per visite e degustazioni, tra cui Cantine Florio e Pellegrino, con una presentazione della storia del Marsala. Si potranno visitare anche luoghi storici come il campanile del Carmine, la chiesa di Santo Stefano e il Parco Archeologico di Lilibeo, con scavi recenti e monumenti significativi. Maggiori informazioni sono disponibili su www.leviedeitesori.com.

ALCAMO - La rassegna "Intrecci Narrativi" ospiterà Vito Mancuso ad Alcamo il 20 ottobre alle 18 presso la Cittadella dei Giovani, dove presenterà il suo libro Destinazione Speranza (Garzanti) in dialogo con il professor Giuseppe Allegro. Mancuso, teologo ed editorialista de La Stampa, esplora nel suo libro il significato profondo della vita, fondato sulla libertà e sulla solidarietà. L'evento è organizzato dall'“Associazione per l’Arte” con il contributo della Regione Siciliana e la collaborazione della Scuola di Cinema Indipendente Piano Focale e dell'Associazione Zeste di Palermo. Domenica 20 ottobre, dalle ore 8.30, si svolgerà il 7° slalom automobilistico “Monte Bonifato Città di Alcamo”, organizzato dal Kinisia Karting Club con il patrocinio del Comune. L'evento, valido per il campionato siciliano e inserito nel calendario nazionale Aci-Sport, offre un'importante occasione di incontro per la comunità e di valorizzazione del territorio. Le verifiche tecniche si terranno sabato 19 ottobre, dalle 15.00 alle 19.30, in parte di Piazza Bagolino.

CASTELVETRANO - Sabato 19 e domenica 20 ottobre si svolgerà la Prima Sagra del “Pane nero a Castelvetrano”, organizzata dall'Amministrazione comunale, dall'Associazione dei panificatori e dalla Pro Loco Selinunte, che celebrerà il pane nero e l'olio locali con 70 espositori, degustazioni e spettacoli dal vivo. L'evento include anche visite guidate ai musei, uno spazio per bambini e un'area food, promuovendo la candidatura della Sicilia come Regione Europea della gastronomia 2025.

SALAPARUTA - La mostra "Jazzisti siciliani nel Mondo" sarà inaugurata sabato 19 ottobre alle 17 presso la Sala delle Conferenze a Salaparuta, in Piazza Mercato, e sarà visitabile fino al 30 novembre. L'esposizione comprende 18 pannelli che ritraggono oltre 50 jazzisti siciliani, tra cui Nick La Rocca, Louis Prima, Enzo Randisi e Francesco Cafiso, evidenziando l'evoluzione del jazz siciliano. La mostra è sostenuta dall'Assessorato regionale ai Beni Culturali ed è parte del Nick La Rocca Festival. Seguirà un concerto della piccola orchestra Nick La Rocca alle 18.30. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

TRAPANI - Dal 19 al 20 ottobre 2024, dalle 10.00 alle 20.00, si svolgerà la XLIV edizione di Amor Librorum presso Palazzo Cavarretta a Trapani. L'evento esporrà libri antichi e pregiati, insieme a stampe, fotografie vintage e materiale per collezionisti. Una sezione speciale sarà dedicata alla storia della stampa, da Gutenberg a Bodoni, mostrando l'evoluzione della tecnologia tipografica e il suo impatto economico e sociale. La mostra è curata dal Prof. Giuseppe Todaro in collaborazione con l'associazione bibliofila Amor Librorum. Sabato 19 ottobre, parte la seconda edizione della rassegna letteraria “Identità perdute”, organizzata dall'Istituto Nova Civitas, con la partecipazione di Licia Colò, che presenterà il suo libro "L’aragosta vive cent’anni". La rassegna prevede sette incontri dedicati alla salvaguardia delle identità culturali e delle tradizioni italiane. Gli eventi si terranno presso il Museo Pepoli di Trapani alle ore 17, con ingresso libero. Il 19 ottobre, alle ore 18:30, presso la Chiesa del Collegio dei Gesuiti, si svolgerà il Melologo Sacro dedicato alla vita di San Filippo Neri, nell'ambito della 76ª Stagione Teatrale del Luglio Musicale Trapanese. Il titolo dell'evento è "Le tue indie sono Roma" e il costo del biglietto è di 15 euro.

DATTILO - Il Dattilo Cibus Fest, giunto alla sua terza edizione, si svolgerà fino al 20 ottobre, trasformando la piazza della frazione in un vivace villaggio enogastronomico. L'evento offre degustazioni di prodotti tipici siciliani, accompagnate da spettacoli e intrattenimento per tutte le età. La giornata di chiusura, domenica 20 ottobre, vedrà l'esibizione dell'Orchestra e Coro "Sheherazade", composta da circa 50 giovani studenti delle scuole della provincia di Trapani, che allieteranno il pubblico con una performance musicale. Inoltre, domenica 20 ottobre, alle ore 21, si terrà la quarta edizione del Premio 91027 Città di Paceco nell'ambito del Dattilo Cibus Fest, presso la Villa Lungaro a Dattilo. L'evento celebra il talento e l'impegno di artisti, imprenditori e associazioni che valorizzano il territorio, organizzato dall'Associazione Culturale CIURI.

CALATAFIMI SEGESTA - Il 19 ottobre, alle ore 19:30, presso la Biblioteca Comunale di Calatafimi Segesta, si terrà il concerto "Meaningful Pop" del Better Call Duo, organizzato dagli Amici della Musica.

MARSALA - Dal 20 al 23 ottobre, la Parrocchia di San Filippo e Giacomo ospiterà una quattro giorni di spiritualità con San Pio, guidata da Fra Nazario Vasciarelli. Ogni giorno avrà un tema specifico, con confessioni dalle 10 alle 12, catechesi alle 17, e il Santo Rosario seguito dalla Santa Messa alle 18. La chiusura avverrà il 23 ottobre alle 21 con un incontro di preghiera per salutare Fra Nazario.

TRAPANI - La BIST (Biennale Internazionale Sicily Trinacria) inaugurerà il 19 ottobre alle 16:30 nella Sala Laurentina della Cattedrale di Trapani, con l'evento "Arte Inno alla bellezza. 100 protagonisti per la cultura!", che presenterà installazioni artistiche fino al 31 ottobre. Durante l'inaugurazione, saranno presenti ospiti illustri e verranno premiati artisti provenienti da tutta Italia, con un rinfresco offerto da chef locali. La Biennale, gratuita e visitabile dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 19:00, promuove l'arte e la cultura siciliana in un ambiente inclusivo.

BUSETO PALIZZOLO - Il 19 ottobre, alle ore 17:30, presso la Chiesa Maria SS. Immacolata nella frazione di Bruca, si terrà un incontro con l'autore Giuseppe Vito Internicola, che presenterà la sua pubblicazione "Bruca e le sue chiese", edita dall'Associazione Jo.