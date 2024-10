La menopausa non è più un incubo, l'Asp lancia le cure e i rimedi

19/10/2024 06:00:00

La menopausa non è una patologia, ma un evento fisiologico della vita della donna. Non bisogna temerla, perché oggi esistono cure e rimedi in grado di alleviare le difficoltà cui le donne vanno incontro.

E' quanto i medici di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani hanno spiegato nel corso dell'Open Day sulla menopausa a tutte quelle donne che ne hanno voluto sapere di più, ma confrontandosi direttamente con i professionisti e non lasciandosi andare ai commenti o ai passaparola delle amiche.

"L'arrivo della menopausa - ha spiegato Vito Iannone, dirigente del Reparto di Ostetricia e Ginecologia del Sant'Antonio Abate - generalmente coincide con il termine della propria fertilità e insorgono tutta una serie di disturbi che vanno ad alterare la qualità di vita della donna: dall'insonnia alll'atrofia vulvovaginale che, spesso, rende i rapporti difficoltosi".

L'importanza delle informazioni

La menopausa non è una patologia e "oggi ci sono deiie cure o rimedi che possono migliorare la qualità di vita della donna - continua Iannone -. La carenza di estrogeni in menopausa può espone la donna ad un maggior rischio cardiovascolare e un maggior rischio a carico delle proprie ossa". E, per questo l'Asp è scesa in campo anche con altri medici, dagli psicologi ai cardiologi.

I medici di Ostetricia e Ginecologia sono stati a disposizione di quelle donne che "si sono recate nella hall per chiedere informazioni e dove potranno anche esporre tutti i loro problemi, cercando di individuare la possibile soluzione".

La prevenzione dell'Ottobre Rosa e la task force dell'Asp

I controlli sono l'elemento fondamentale. "Per prima cosa effettuare una visita ginecologica o un'ecografia ginecologica con una consulenza psicologica - conclude Vito Iannone - e se la donna vuole avere un approfondimento sulla sua patologia e sul suo rischio cardiovascolare, può recarsi negli ambulatori di Cardiologia".

“Questa è una delle diverse iniziative che come azienda sanitaria – spiega il direttore generale dell’Asp Ferdinando Croce – abbiamo messo in campo in occasione di Ottobre Rosa, il mese internazionale dedicato alla prevenzione femminile e in particolare del tumori della mammella e del collo dell’utero”.