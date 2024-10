19/10/2024 20:40:00

Le piogge che si sono abbattute nel tardo pomeriggio di oggi sulla città e la provincia hanno provocato un allagamento anche all'interno dell'aeroporto Falcone Borsellino. Nello specifico l'acqua ha invaso i locali sotteranei dove vengono stipati e smistati i bagagli. I voli in arrivo a Palermo in questo momento vengono dirottati in altri aeroporti, come Catania, Trapani, ma anche Lamezia Terme. I vigili del fuoco sono già al lavoro per cercare di rimuovere l'acqua. La Gesap darà ulteriori indicazioni attraverso i canali social.