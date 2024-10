Spariti i fondi per il settore vitivinicolo: I Guardiani del Territorio chiedono azioni immediate 

20/10/2024 20:25:00

In un clima di forte indignazione, I Guardiani del Territorio denunciano la scomparsa dei fondi destinati al settore vitivinicolo siciliano, previsti dall’articolo 86 della Legge n. 3 del 31 gennaio 2024. Tali fondi, vitali per supportare i viticoltori già in crisi a causa dell'emergenza della Plasmopara viticola (peronospora), non sono stati erogati, gettando il comparto agricolo in una situazione di grave incertezza.

Secondo l’associazione, la legge garantiva un massimo annuale di 12,5 milioni di euro per il biennio 2024-2025, ma ad oggi, mesi dopo l'approvazione, non un euro è stato assegnato al settore. I fondi sembrano essersi persi a causa di inefficienze amministrative, aggravando una situazione già drammatica per i produttori locali.

L'ultima goccia è arrivata il 15 ottobre, con la presentazione del DDL 809 in aula, che prevede variazioni di bilancio della Regione per il triennio 2024-2026 per un totale di circa 300 milioni di euro. Tuttavia, nessuna parte di questa somma è stata destinata al comparto vitivinicolo, né vi è stata alcuna azione per recuperare i 25 milioni di euro previsti per aiutare i viticoltori danneggiati dalla peronospora.

I Guardiani del Territorio esigono risposte immediate da parte del governo regionale e dall'Assessore per l'agricoltura, richiedendo un'inchiesta per chiarire la scomparsa dei fondi. L'associazione sottolinea l’urgenza di agire: “Il nostro settore vitivinicolo non può più tollerare l’inerzia e l’incompetenza di chi dovrebbe tutelare le nostre eccellenze e il nostro futuro.”

Pronti a ricorrere a tutte le vie istituzionali e legali, I Guardiani del Territorio avvertono che la pazienza è finita e chiedono un intervento immediato: “Il governo regionale risponda o si faccia da parte.”