Week end di Triathlon a San Vito Lo Capo. Al via il Memorial Roberto Miceli

20/10/2024 10:22:00

Tutto pronto per la diciassettesima edizione del Triathlon San Vito Lo Capo “Memorial Roberto Miceli” e penultima tappa del Trofeo Magna Grecia che si disputa sulla distanza sprint di 750m nuoto, 20km bici e 5km corsa, manifestazione patrocinata dall’Amministrazione Comunale e organizzata dal Triathlon Team Trapani unitamente all’ Aquarius Nuoto e all’Hotel Mediterraneo con i fondamentali partners A.O.T.S., CONI Provinciale, Endas Regionale e Club Panathlon Trapani che vede convogliare nel fine settimana 400 triathleti arrivati da ogni parte d’Italia ed oltre che daranno vita ad una due giorni intensa di gare. La rinomata località Sanvitese con il suo mare cristallino fara’ da cornice ad un fine settimana dedicato alla triplice disciplina che ancora una volta registra un alto numero di partecipanti, logicamente soddisfatto l’esperto direttore gara Leo Vona. Ad aprire il wekend le gare riservate al settore giovanile valevole quale Finale del Trofeo Sicilia oltre al trofeo regionale giovanissimi e campionato individuale e società giovani con i triathleti dai 6 ai 18 anni che a colpi di bracciate, pedalate e corsa si daranno battaglia per conquistare posizioni da podio. A concludere la kermesse il tradizionale sprint valevole per il Rank Nazionale Silver e per l'assegnazione dei Titoli Regionale a punti per il Trofeo Magna Grecia. Gran finale con il tradizionale e tanto atteso Cous-Cous party.