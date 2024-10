Calcio: terza sconfitta consecutiva per il Marsala 1912

20/10/2024 12:30:00

Gli azzurri di Brucculeri per la terza volta consecutiva avrebbero meritato almeno il pareggio.

Sesta giornata, del campionato di Eccellenza Sicilia girone A, amara per il Marsala 1912 che nell’anticipo di giornata perde il match “casalingo” contro il San Giorgio Piana per 0-1. Casalingo tra virgolette perché si è giocato al Nino Vaccara di Mazara del Vallo, visti i lavori di rifacimento del manto erboso del Nino Lombardo Angotta, impianto che ha ben accolto sia la società ed i suoi tesserati che i tifosi che si sono accomodati tra gli spalti. Si registra così la terza sconfitta consecutiva per il Marsala 1912 che subisce la settima rete in campionato sugli sviluppi di una palla inattiva; fase di gioco che sicuramente sarà oggetto di lavoro nei prossimi giorni per la compagine marsalese che sembra non riesca ad uscire da questa strada buia ed a cui occorre il sapiente lavoro di Mister Totò Brucculeri che conosce molto bene questa categoria e possiede il carattere giusto per motivare una pronta ripresa dei suoi ragazzi.

Al fischio d’inizio, parte bene il San Giorgio Piana che comanda le prime fasi di gioco creando alcune azioni però mai veramente pericolose per la porta difesa dall’azzurro Michele Furnari. Saranno gli uomini di Brucculeri però ad avere la prima occasione con Christian Lo Grande che si vede colpito in testa da un rinvio di Cesay con la palla che sorvola di poco la traversa. Al 20’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo saranno gli ospiti ad andare in vantaggio con Chinnici che raccoglie una palla vagante al limite dell’area e batte Michele Furnari spiazzato da una deviazione del compagno Riccardo Mangiaracina. La reazione del Marsala è rabbiosa e qualche minuto dopo sarà Simone Martorana, abilmente liberatosi in area avversaria, a battere a colpo sicuro, ma la palla sorvolerà la traversa. Nella ripresa gli azzurri presseranno gli ospiti nella propria metà campo relegati a veloci ripartenze ma senza produrre occasioni di rilievo. Sarà il Marsala, invece, ad avere le occasioni del pareggio, con Riccardo Mangiaracina che defilato sulla destra proverà un difficoltoso tiro che si spegnerà però sul fondo e poi con l’occasionissima di Mustafa Troncoso che girerà di testa a colpo sicuro la palla del pareggio ma lambirà soltanto il palo a Cesay battuto. Gli azzurri, che nel secondo tempo avrebbero meritato il pareggio, si trovano invece con soli quattro punti in zona play out ma con la consapevolezza di avere i mezzi per poter tornare a sorridere al più presto possibile.

Tabellino: Marsala 1912 - San Giorgio Piana 0-1

Marcatori: 20’ pt Chinnici (S)

Ammoniti: Genesio, Giannone, Mangiaracina (M) - Cintura, Graci (S)

Marsala 1912: Furnari, Genesio, Mazzeo, Petrucci, Isaia (15’ st Abbenante), Giannone (15’ st Trapani), Pedalino, Angileri (42’ st Vetrano), Lo Grande (4’ st Troncoso), Mangiaracina, Martorana (31’ st Accardo). A disposizione: Faraone Gi, Faraone Ga, Cinquemani, Di Girolamo D. All: Totò Brucculeri

San Giorgio Piana: Cesay, Miliziano (21’ st Liga), Bisconti, Chinnici, Tricoli, Jantus, Cintura (20’ st Graci), Scalisi M (44’ st Alaimo), Balistreri, Maltese, Bonamaison. A disposizione: Pileri, Manno, Acquaviva, Sinagra, Scalisi A. All: Filippo Chinnici

Arbitro: Sig. Giuseppe Pecora di Messina

Assistenti: Sig. Christian Pino di Barcellona Pozzo di Gotto; Sig. Antonino Spanò di Messina

Note: giornata piovosa con 400 spettatori