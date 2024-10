Trapani devastante: 5 gol al Cerignola e vittoria schiacciante

20/10/2024 16:57:00

Cinque reti ad una squadra che non ne subiva da 4 partite e il Trapani torna al successo, annichilendo l'Audace Cerignola, la sorpresa di questo avvio di campionato di serie C.

Il Trapani è stato praticamente perfetto. Ordinato e concentrato sin dai primi minuti di partita, tanto che nei primi 7 minuti i granata hanno conquistato quattro calci d'angolo.

L'allenatore Aronica ha scelto inizialmente il 4-3-3, con Bifulco e Fall al fianco di Lescano ed è stata la scelta azzeccata, considerato che proprio i due esterni sono stati grandi protagonisti della partita.

I granata, scesi in campo con la maglia celeste, hanno sbloccato il punteggio dopo appena 7 minuti con una perfetta inzuccata di Silvestri che, su calcio d'angolo, ha incornato il pallone all'altezza del dischetto del rigore, gonfiando la rete alle spalle del portiere dell'Audace Cerignola.

Trovato il vantaggio, il Trapani non ha smesso di spingere ed ha trovato il raddoppio al 16', concludendo nel modo migliore il contropiede avviato da Fall, bravo a recupera il pallone. La sfera arriva a Karic che serve Bifulco il quale prima dribla un paio di avversari e poi raddoppia.

Il Trapani non concede tregua agli avversari e al 38' mette a segno pure la terza rete con Fall, il più lesto a riprendere una ribattuta del portiere pugliese.

A chiudere virtualmente la contesa ci pensa Lescano in avvio di ripresa e, così, il secondo tempo si trasforma in una formalità, anche se non mancano ugualmente le emozioni.

Arrivano tanti cambi, e l'Audace Cerignola accorcia con Sainz-Mata e il suo tiro dal limite, quindi, all'89' ancora a segno il Trapani con Celiento, di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Trapani praticamente perfetto e che con questo successo rilancia le sue ambizioni per la corsa al primo posto che assicura la promozione diretta in serie B.