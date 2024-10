Trapani, il rilancio passa dalla sfida al Cerignola

20/10/2024 07:00:00

L'occasione giusta per provare a ripartire. E' quella che attende il Trapani che questo pomeriggio affronterà l'Audace Cerignola al Provinciale, a partire dalle 15.

I campani sono una delle sorprese del campionato, ma i granata sono imbattuti da sette partite, anche se gli ultimi due pareggi hanno fatto storcere un po' il naso ai sostenitori, soprattutto l'ultimo in casa con il Messina rimasto in 10 per 70 minuti.

Un attacco da sbloccare

Lescano, capocannoniere del torneo, ha segnato molti gol ma in poche partite. Aronica, l'allenatore, sta lavorando per rendere più costante l'apporto del bomber argentino e per trovare soluzioni offensive più fluide. Il cambio di modulo ha portato risultati alterni, e la squadra fatica a scardinare le difese più chiuse.

Le difficoltà contro le squadre chiuse

Il Trapani ha mostrato fragilità nel gestire le partite contro avversari che si chiudono a riccio. Il pareggio sofferto contro il Messina, dopo aver giocato in superiorità numerica per gran parte della gara, ne è l'ultima dimostrazione. Al contrario, quando la squadra riesce a sbloccare subito il risultato, dilaga come contro la Turris.

Una sfida contro la sorpresa Cerignola

L'Audace Cerignola, seconda in classifica, è una squadra solida e ben organizzata. I pugliesi praticano un gioco propositivo e hanno una difesa impenetrabile da quattro partite. Sarà una sfida avvincente e equilibrata.