Oggi la performance conclusiva degli artisti in residenza creativa da Otium

20/10/2024 15:30:00

Si conclude oggi, 20 ottobre 2024, alle ore 19.00, all’OTIUM di Marsala in via XI maggio 106, con la performance conclusiva degli artisti del progetto Multilingual Artist and Writer Residency in Sicily coordinato del Goethe-Institut, sostenuto dalla Comunità Europea all’interno della misura CULTURE MOVES EUROPA realizzato dall’ Associazione Otium in collaborazione con la rivista The Polyglot

Dopo una breve introduzione a cura di Nicolò Messina e Adrina Onita sono previste in programma le restituzioni dei lavori effettuali a Marsala dal 20 settembre al 20 ottobre nel corso della residenza d’artista.

La poesia della poetessa Tunisina Lilia Ben Romdhane incontrerà una lettura effettuata in otto lingue: Arabo, Siciliano, Francese, Spagnolo, Rumeno, Polacco, Catalano e Italiano.

Le letture si incroceranno con lo slideshow delle immagini delle illustrazioni prodotte dall’illustratrice Rumena Adina Hutanu

Ibrida la restituzione a cura di Jarek Mikolajewski –poeta e reporter Polacco- che presenterà testi narrativi e poesie tratti da suo reportage diaristico.

Il musicista Dario Salerno accompagnerà la performance con improvvisazioni musicali.