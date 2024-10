Grave incidente sulla A29: autostrada chiusa in entrambe le direzioni, un ferito grave

20/10/2024 14:52:00

Nel pomeriggio di oggi, 20 ottobre 2024, un grave incidente ha provocato la chiusura dell’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo in entrambe le direzioni. Il tratto interessato dall'incidente si trova tra lo svincolo di Carini e l'allaccio di Punta Raisi, comprendendo anche la diramazione per l'Aeroporto Falcone-Borsellino. Il traffico è completamente bloccato, causando pesanti disagi per gli automobilisti diretti verso Palermo.

L’incidente ha coinvolto cinque autovetture e una moto. Il motociclista, che ha riportato gravi ferite, è stato trasportato in ospedale con un elisoccorso. Le sue condizioni sono considerate critiche. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale per prestare soccorso e per effettuare i rilievi necessari.

Le autorità sono al lavoro per ripristinare la viabilità, ma non è ancora stata comunicata una stima del tempo necessario per riaprire il tratto di autostrada coinvolto. Nel frattempo, si raccomanda agli automobilisti di evitare la zona e di seguire percorsi alternativi per raggiungere le loro destinazioni.

L'incidente ha generato lunghe code e rallentamenti, soprattutto per chi viaggia in direzione di Palermo. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.