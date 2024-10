Marsala, è morto Fausto Teri, l'uomo ferito in un incidente al porto

20/10/2024 09:54:00

Aveva compiuto 48 anni il 15 Ottobre. E' morto Fausto Teri, l'uomo che, a Marsala, il 7 Settembre scorso, era rimasto ferito con il figlio in un grave incidente nella zona del porto, a seguito dello scontro tra una moto di grossa cilindrata e una Jeep bianca.

L'uomo alla guida della moto, con a bordo il figlio minore, ha urtato la vettura che procedeva nella stessa direzione. Qui la cronaca dell'incidente.

Qualche giorno dopo su Tp24 il fratello dell'uomo, Paolo Teri, aveva lanciato un appello: "Mio fratello, che viaggiava in scooter insieme a mio nipote, è stato violentemente tamponato da un pirata della strada che ha lasciato entrambi, padre e figlio, feriti a terra. Purtroppo, ad oggi non abbiamo ancora alcuna informazione su chi sia il responsabile di questo tragico incidente, e la nostra famiglia sta vivendo un dramma profondo. Mio fratello si trova attualmente ricoverato in coma da due settimane all'ospedale Villa Sofia" scriveva Teri.

Purtroppo le sue condizioni sono peggiorate ed adesso arriva la notizia del suo decesso.