Halloween alla Morgan School: una festa a tema per tutti

Il 25 ottobre, la Morgan School, rinomata per i suoi corsi di lingua inglese, aprirà le porte a una festa di Halloween gratuita presso le sue sedi di Mazara del Vallo (via Tiziano Vecellio, 20) e Marsala (viale Whitaker, 19).

In molte culture anglosassoni, Halloween è un momento magico in cui le ombre si allungano e il mistero pervade l'aria. Le strade si popolano di bambini travestiti da fantasmi, streghe e creature fantastiche, che si aggirano con lanterne intagliate. Tradizionalmente celebrata il 31 ottobre, questa notte incanta con storie di paura e divertimento, e la Morgan School è pronta a stupire con un evento che promette una serata ricca di sorprese e allegria, creando l'occasione perfetta per festeggiare insieme in un'atmosfera vivace e coinvolgente.

Gli ospiti verranno accolti in un ambiente decorato a tema Halloween, con allestimenti spaventosi che renderanno l’esperienza ancora più suggestiva. La Morgan School ha ideato una serie di attività ludiche pensate per coinvolgere ogni fascia di età, dai più piccoli agli adulti. La festa avrà inizio nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:00, i più piccoli, accompagnati dai loro genitori, potranno divertirsi con giochi e attività creativi. A seguire, dalle 17:00 alle 18:30, sarà il turno degli adolescenti, pronti a sfoggiare i loro costumi e partecipare a giochi entusiasmanti. Infine, dalle 18:30 alle 20:00, gli adulti potranno godere di una serata all'insegna del divertimento e della socializzazione.

E come in ogni festa di Halloween che si rispetti, i dolcetti saranno protagonisti indiscussi! Questi golosi stuzzichini sono parte integrante della tradizione, poiché il rituale del "dolcetto o scherzetto" invita i bambini a travestirsi e a girare di casa in casa in cerca di leccornie. Alla Morgan School, questa tradizione sarà celebrata con una selezione di dolci, dai cioccolatini alle caramelle a tema, rendendo la festa un’occasione di gioia e condivisione tra famiglie e amici.

Gli organizzatori invitano tutti a unirsi a loro per una serata indimenticabile, portando con sé il miglior spirito di Halloween. In un periodo in cui le festività possono sembrare lontane, la Morgan School offre una calda e accogliente celebrazione di Halloween, perfetta per creare ricordi preziosi insieme.

Per ulteriori informazioni visita il sito ufficiale o la pagina facebook.

