Degrado e vandalismo a Piazza Pertini: i residenti di Erice chiedono interventi urgenti

21/10/2024 09:09:00

Continua la situazione di degrado in Piazza Sandro Pertini, nel territorio di Casa Santa-Erice, che da anni è diventata un luogo di inciviltà e anarchia, secondo le segnalazioni degli abitanti. L'ultima denuncia arriva direttamente alla redazione di Tp24 tramite una lettera inviata da Martina, una cittadina esasperata dal continuo stato di abbandono della piazza e dal comportamento incivile di alcuni individui.

«Vorrei segnalare l’ennesimo atto di vandalismo, proprio in quest’ultima ora, in Piazza Sandro Pertini. Una piazza che, se fosse valorizzata, potrebbe essere un luogo di relax e divertimento per i bambini, ma che invece è occupata OGNI sera da individui che credono di essere padroni di un luogo che dovrebbe essere di tutti», scrive Martina nella sua lettera, esprimendo tutto il suo disappunto per la situazione.

Secondo i residenti, la piazza è diventata teatro di comportamenti pericolosi e irrispettosi: gare di motorini, auto che sfrecciano a velocità sostenuta, musica ad altissimo volume fino a tarda notte e addirittura fuochi d'artificio sparati senza alcuna cura per il pericolo. Una situazione che rende la vita difficile per le tante famiglie che vivono nei palazzi circostanti e che, come sottolinea Martina, chiedono solo il diritto di riposare tranquillamente nelle proprie case.

«Numerose segnalazioni sono state fatte alle forze dell'ordine, ma il loro intervento è servito ben poco, se non ad allontanarli per qualche ora», denuncia ancora la residente, sottolineando come il divieto di circolazione, che dovrebbe essere attivo dalle 21:00 alle 6:00, non venga rispettato.

La situazione sembra essere senza via d'uscita: Piazza Pertini, che potrebbe essere un luogo di incontro e socialità, è invece diventata, secondo i residenti, ostaggio di chi crede di poter agire impunemente, senza alcun rispetto per gli altri.

Le segnalazioni fatte al Comune, secondo quanto raccontato nella lettera, sono rimaste senza risposta, lasciando i cittadini abbandonati a una condizione di insicurezza e disagio. «Spero che questa segnalazione possa spingere le autorità e gli esponenti della giunta comunale a intervenire», conclude Martina.

Questa denuncia arriva dopo anni di richieste di maggiori controlli e interventi delle forze dell’ordine, e di richieste per un recupero di Piazza Pertini. I residenti chiedono con urgenza che il Comune di Erice e la sindaca Daniela Toscano prendano misure immediate per ripristinare la sicurezza e la tranquillità in questa zona, ponendo fine a un degrado che sembra inarrestabile.