"Migliorare la prevenzione incendi a Castellammare del Golfo"

21/10/2024 00:30:00

L'associazione Pro Castellammare del Golfo lancia un appello per migliorare il servizio di prevenzione incendi, sottolineando un aumento del rischio durante la scorsa estate. Nonostante l'assenza di incendi di rilievo, il livello di sorveglianza del patrimonio boschivo è stato notevolmente ridotto, in particolare per l'assenza del turno notturno degli addetti del corpo forestale, che negli anni precedenti garantiva un monitoraggio continuo.

Pro Castellammare propone al Sindaco Fausto di intervenire presso le autorità competenti per ripristinare e migliorare il servizio. L'associazione suggerisce l'uso di nuove tecnologie come videocamere termiche, fototrappole e droni, per compensare la riduzione della sorveglianza notturna. "Il problema è risolvibile, basta avere la volontà", conclude la nota.