Un incidente si è verificato intorno alle 14:00, all'incrocio tra Via Sibilla e Via Armando Diaz a Marsala, coinvolgendo due vetture, una Audi Q5 bianca e una Volkswagen Polo bianca.

La SUV Audi Q5, che proveniva da Via Diaz, non si sarebbe fermata allo stop, finendo per scontrarsi con la Volkswagen Polo che stava percorrendo Via Sibilla.

L'incidente ha causato danni significativi ad entrambe le auto, ma fortunatamente non si registrano feriti tra gli occupanti delle vetture. L'orario dell'incidente ha coinciso con l'uscita degli studenti dalle scuole, provocando un leggero blocco del traffico.