Go To Fly, la giovane compagnia che scommette su Trapani Birgi

21/10/2024 14:00:00

Go To Fly

La giovane compagnia aerea Go To Fly continua a investire sull’aeroporto di Trapani Birgi, consolidando il proprio impegno nel territorio trapanese con nuove rotte e un aumento delle frequenze. Dopo il successo dei voli per Forlì, la compagnia ha annunciato il raddoppio delle frequenze settimanali per la città romagnola e l'introduzione di una nuova rotta: Trapani-Verona, che sarà operativa a partire dal 2 dicembre con due voli settimanali.

Paolo Amodeo, Chief Operating Officer di Go To Fly, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti finora: «Crediamo nel territorio trapanese e nell’aeroporto di Trapani. I risultati ottenuti sono stati migliori delle aspettative. Abbiamo individuato Verona come nuova destinazione perché seguiamo la domanda di mercato e stiamo facendo un investimento importante». Amodeo ha sottolineato come Go To Fly abbia già una presenza consolidata in Sicilia, con voli da Forlì per Lampedusa e Catania, e per l'estate 2025 è previsto anche un collegamento per Pantelleria.

La nuova tratta per Verona, annunciata al TTG di Rimini, una delle fiere più importanti del settore turistico in Italia, è stata accolta con grande entusiasmo. Lo stand di Go To Fly è stato letteralmente preso d’assalto dai tanti visitatori interessati alle nuove offerte per i collegamenti con la Sicilia, segno di un crescente interesse per la compagnia aerea e per le opportunità di viaggio offerte.

Con questo importante investimento, Go To Fly si posiziona come uno dei principali attori nello scalo di Trapani Birgi, contribuendo a migliorare la connettività aerea della Sicilia occidentale. L’espansione delle rotte non solo faciliterà i viaggi tra il Nord e il Sud Italia, ma rafforzerà anche l'offerta turistica, permettendo a sempre più visitatori di scoprire le bellezze del territorio siciliano.