Giulia Adamo torna a parlare di porto: incontro al Circolo Lilibeo di Marsala

21/10/2024 19:31:00

Ritorna in campo Giulia Adamo, l'ex Sindaca di Marsala, con un incontro pubblico dedicato a uno dei suoi "pallini" storici: il porto della città. Adamo, che quest'anno celebra i dieci anni dalle sue dimissioni da sindaco (eletta nel 2012), ha convocato per il 28 ottobre un incontro presso il Circolo Lilibeo di Marsala per parlare del progetto del nuovo porto e delle prospettive di sviluppo legate a questo importante nodo infrastrutturale.

L’evento, dal titolo "Il nuovo porto di Marsala e il progetto lasciato nei cassetti. Operazione verità e programmi per una comunità che vuole guardare avanti", vedrà la partecipazione (se raccoglieranno l'invito) di vari rappresentanti della politica provinciale e di tutti i partiti. In apertura, Giulia Adamo terrà un'introduzione seguita da una relazione tecnica sull’infrastruttura portuale a cura dell'ingegnere Antonino Candela. È previsto, inoltre, uno spazio per gli interventi dei cittadini.

Il porto di Marsala è stato uno dei progetti più discussi e accantonati negli ultimi anni. Adamo, già in passato, aveva fortemente voluto il rilancio di questa infrastruttura, vedendola come uno dei pilastri per lo sviluppo economico e turistico della città. Tuttavia, nonostante le sue battaglie, il progetto non ha mai trovato una realizzazione concreta.

Ora, a 75 anni, secondo alcune indiscrezioni, l'ex Sindaca potrebbe essere pronta a una nuova sfida elettorale. Si parla di una possibile candidatura alle prossime elezioni amministrative con il movimento Sud chiama Nord, guidato da Cateno De Luca. Un ritorno in campo che, se confermato, porterebbe nuovamente Adamo al centro della scena politica marsalese, con l'obiettivo di completare il lavoro iniziato anni fa, a partire proprio dal porto.

L'incontro di sabato sarà quindi non solo un'occasione per discutere di una delle questioni più cruciali per la città, ma anche per sondare il terreno e verificare il consenso attorno alla figura di Giulia Adamo e alle sue prospettive politiche future.