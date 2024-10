21/10/2024 22:00:00

Domani, martedì 22 Ottobre partiranno i nuovi percorsi della scuola teologica-pastorale diocesana “Una casa per narrare” dedicata agli adulti che desiderano approfondire i temi legati alla fede, alla Chiesa e al Concilio Vaticano II, percorsi che si svolgeranno come di consueto il martedì ed il giovedì nelle fasce pomeridiane e serali per favorire la partecipazione dei lavoratori.

La scuola ha diverse sedi per agevolare la partecipazione in tutti i centri della Diocesi; in particolare il primo anno per i “curiosi della fede” si terrà a Trapani (Seminario Vescovile) mentre il secondo anno ad Alcamo (Parrocchia Santa Maria).

L’iscrizione alla Scuola Teologica pastorale avviene mediante presentazione dei parroci, il modulo è scaricabile dal sito della diocesi e disponibile presso tutte le parrocchie - spiega il direttore don Fabio Pizzitola. Per la partecipazione è previsto un contributo simbolico di 20 euro annui

I moduli compilati possono essere consegnati direttamente in segreteria a Trapani (Seminario - Scuola Teologica: martedì e giovedì, h. 18:30 - 19:30; tel. 0923-568122) oppure inviati via e.mail (scuolateologica@diocesi.trapani.it) .