Al via la dematerializzazione dei buoni spesa per i pazienti celiaci siciliani  

21/10/2024 10:00:00

AIC Sicilia celebra un traguardo fondamentale per i pazienti celiaci della regione con l’avvio della dematerializzazione dei buoni spesa per l’acquisto di prodotti senza glutine. Dopo anni di impegno costante e dialoghi con le istituzioni, l’Assessorato alla Salute della Regione ha emanato il Decreto n. 1058 del 3 ottobre 2024, segnando una svolta decisiva per semplificare la vita di chi soffre di celiachia.

La Sicilia aderisce così alla piattaforma nazionale “Celiachi@RL”, già operativa in Lombardia, permettendo la gestione digitale dei buoni per i prodotti dietoterapici, parte dell’assistenza integrativa destinata ai pazienti celiaci. L’introduzione di questo sistema elimina i vecchi buoni cartacei, garantendo maggiore efficienza e semplicità nell’accesso ai prodotti necessari.

Paolo Baronello, Presidente di AIC Sicilia, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: “È un passo in avanti verso la digitalizzazione e la semplificazione per i pazienti celiaci, che finalmente potranno usufruire di un sistema più moderno e funzionale per l’acquisto di prodotti indispensabili per la loro salute”.

Il traguardo è stato raggiunto grazie alla sensibilità delle istituzioni regionali, in particolare del dott. Salvatore Sammartano, Capo di Gabinetto della Presidenza Regione Sicilia, che su impulso del Presidente Renato Schifani ha promosso l'avvio dell’iter. La Dirigenza Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica, guidata dal dott. Salvatore Iacolino, ha messo in moto il processo necessario per arrivare all’approvazione del decreto, coordinato in modo esemplare dal dott. Vincenzo Ripellino, Responsabile dell’Area “Controllo di Gestione del SSR”.

“Questo progetto – ha dichiarato Ripellino – ha colmato una disomogeneità organizzativa evidente sul territorio, e siamo riusciti a portare avanti il processo amministrativo grazie alla collaborazione tra istituzioni e AIC Sicilia”.

Il decreto rappresenta solo l’inizio di un cambiamento che, nei prossimi mesi, vedrà la sua implementazione da parte dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie siciliane. Inoltre, AIC Sicilia collaborerà nell’organizzare attività di formazione per gli operatori sanitari e per i pazienti, così da garantire una transizione fluida al nuovo sistema digitale.

Con questa iniziativa, la Regione Sicilia si allinea agli standard nazionali, offrendo un servizio più moderno ed efficiente, migliorando significativamente la qualità della vita dei pazienti celiaci e aumentando l’efficienza del sistema sanitario regionale.