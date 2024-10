Marsala, piove dentro il PalaSport e il PalaBellina. Ma l'assessore se la prende con le squadre

22/10/2024 06:00:00

Meno male che era stato tutto risolto. Invece ci risiamo. Torna a piovere dentro al Palazzetto dello Sport e alla Palestra Fortunato Bellina di Marsala, le due strutture in cui giocano le squadre di Pallavolo, Pallamano e Futsal. Sono bastate poche ore di pioggia per palesare ciò che le società sportive temevano, cioè che le due strutture non reggono l’acqua e che i lavori commissionati dall’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Grillo sono serviti a poco.

Adesso le società sportive che utilizzano gli impianti, soprattutto il Palasport, sono in difficoltà. Ed è in difficoltà in particolare la società di Pallamano, che si vedrà piombare addosso probabilmente la sconfitta a tavolino.

Sabato pomeriggio, infatti, doveva disputarsi la gara di pallamano tra il Marsala Under 16 e la formazione di Troina. Si tratta di società che fanno tanta fatica per mettere in piedi un pulmino e spostarsi da una punta all’altra della Sicilia. Ma poche ore di pioggia hanno messo in ginocchio la struttura con l’acqua che si era infiltrata e cadeva copiosamente dal tetto rendendo impraticabile il campo di gioco. Risultato, partita sospesa e probabilmente la squadra marsalese perderà a tavolino. Ha rischiato di non giocare, il giorno dopo, anche il Marsala Fly Volley, fortunatamente non ha piovuto. Infiltrazioni ci sono state anche alla palestra Fortunato Bellina. Entrambe le strutture presentano ancora dei problemi strutturali che mettono a rischio i campionati delle squadre locali.

In tutto ciò l’amministrazione Grillo, oltre a promettere interventi risolutori che non arrivano, scarica le responsabilità addosso alle società che hanno in gestione l’impianto del Pala San Carlo.

L’asessore Ignazio Bilardello dice che i gestori erano al corrente dei lavori in corso.

“Non posso che dispiacermi per la sospensione della gara a causa delle infiltrazioni d’acqua dovuta all’intensa pioggia. Purtroppo i lavori sono ancora in corso e questo era a conoscenza dei gestori”. Afferma l’assessore Ignazio Bilardello, scaricando la responsabilità alle società sportive.



“Con gli interventi ancora da ultimare sulla copertura del Palazzetto, sarebbe stato opportuno chiudere momentaneamente l’impianto sportivo. Ma sono state anche le squadre che lì giocano a volerlo tenere aperto sia per gli incontri ufficiali che per gli allenamenti, tenuto conto che l’unico problema poteva causarlo l’intensa pioggia, assente da mesi”, aggiunge Bilardello, come a dire che le società hanno competenze tecniche per capire e per intervenire sulle carenze strutturali di un impianto, il PalaSport, da troppo tempo bisognoso di interventi seri. In queste ore dovrebbero esserci ulteriori verifiche dei tecnici che dovranno stabilire i tempi per il completamento dei lavori. “Ove questi si prolungassero, sarà necessaria la chiusura del Palazzetto dello Sport. Lo stesso, tra l’altro, ha ottenuto un finanziamento regionale di circa 130 mila euro per ulteriori lavori di manutenzione di imminente programmazione” aggiunge Bilardello.

Altra grana è quella dei lavori che saranno avviati al PalaBellina. Per quest’ultimo impianto, sempre di comune accordo con i gestori si discuterà se chiudere o meno seppur temporaneamente la struttura durante l’esecuzione dei lavori. Marsala rischierebbe così di avere entrambi gli impianti, il PalaBellina e il PalaSport, chiusi.



Le società sono furiose per una programmazione strampalata di questi lavori di manutenzione che si stanno facendo proprio adesso, quando le squadre hanno iniziato i rispettivi campionati. Non si poteva intervenire in estate per consegnare gli impianti in buone condizioni con la ripresa delle gare?