22/10/2024 08:10:00

Fino l 23 ottobre 2024 a Mazara, saranno in vigore divieti temporanei di fermata sul lungomare Mazzini, Hopps e San Vito per consentire lavori di pulizia delle caditoie. L'ordinanza dirigenziale della Polizia Municipale stabilisce il divieto di fermata, con rimozione forzata, dalle ore 7:00 alle ore 13:00 nei seguenti tratti:

Lunedì 21 ottobre: Lungomare Mazzini-Hopps, tra piazzale G. B. Quinci e via Valeria; Martedì 22 ottobre: Lungomare Hopps-San Vito, tra via Valeria e via Quasimodo;

Mercoledì 23 ottobre: Lungomare San Vito, tra via Quasimodo e viale Africa.

Le operazioni saranno eseguite dalla ditta "Nuovo Autospurgo di Pavone N. & Bruno G. S.n.c.". Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare le disposizioni per facilitare il corretto svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza della circolazione.