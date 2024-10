 Diabete in Sicilia: la Regione pronta ad acquisire il glucagone spray per le emergenze

22/10/2024 19:00:00

La Regione Siciliana ha avviato le procedure per l'acquisizione del glucagone spray nasale Baqsimi, un farmaco indispensabile per il trattamento delle emergenze legate all'ipoglicemia grave nei pazienti diabetici. L'annuncio arriva dal presidente Renato Schifani, che ha comunicato l'intenzione di garantire l'accesso gratuito al medicinale in una lettera inviata al Ministero della Salute e all'Aifa.

Attualmente, Baqsimi è classificato in fascia "C", il che significa che è a carico del paziente. Tuttavia, diverse regioni italiane, inclusa la Sicilia, hanno avviato iniziative per erogare gratuitamente il farmaco, considerato vitale grazie alla sua modalità di somministrazione rapida e non invasiva. La Regione Siciliana, nonostante il farmaco sia in attesa di una riclassificazione in fascia "A", ha deciso di agire subito per evitare disuguaglianze nell’accesso a questa terapia essenziale.

In particolare, la Regione procederà autonomamente all’acquisto di Baqsimi, distribuendo il farmaco a pazienti diabetici selezionati attraverso la Centrale unica di committenza, con l’obiettivo di evitare iniquità territoriali e garantire assistenza sanitaria equa a chi ne ha più bisogno.