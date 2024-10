Erosione costiera e desertificazione, Schifani incontra Ispra e Snpa. Ma in Sicilia si rischia la maxi sanatoria

22/10/2024 17:00:00

Rafforzare la collaborazione tra Regione, Arpa Sicilia, Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) e Ispra al fine di elaborare uno studio scientifico su desertificazione ed erosione costiera della Sicilia.

È l'obiettivo che si sono dati il presidente Renato Schifani, l’assessore regionale al Territorio e all'ambiente Giusi Savarino, il direttore generale di Arpa Sicilia Vincenzo Infantino, il presidente di Snpa Stefano Laporta e il direttore di Ispra Maria Siclari, nell’incontro che si è svolto oggi pomeriggio a Palazzo d’Orléans.

«Dobbiamo pensare al futuro della nostra terra – dice il governatore – e abbiamo bisogno di pianificare interventi puntuali basandoci su dati ed evidenze scientifiche. Solo così potremo, nel medio e lungo periodo, tutelare i nostri territori e la popolazione che vi risiede. Intensificare, quindi, il rapporto con le agenzie per l’ambiente che già operano in maniera eccellente in Sicilia e in tutto il territorio nazionale non può che essere un vantaggio».

Mentre Schifani dice di voler "pensare al futuro della nostra terra", in Sicilia si rischia la maxi sanatoria degli immobili abusivi costruiti sulla costa, con il Piano Salva Casa varato da Salvini che sull'isola potrebbe avere un'evoluzione diversa e più devastante, secondo le denunce degli ambientalisti (ne parliamo qui)