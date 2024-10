Trapani, incontro di Confartigianato sulla nuova "Patente a Crediti" per le imprese edili

22/10/2024 11:00:00

Si è svolto lunedì mattina a Trapani un incontro dedicato alla “Patente a Crediti,” lo strumento innovativo introdotto il 1° ottobre 2024 per incentivare la formazione continua e la sicurezza nei cantieri. L’evento, organizzato da Confartigianato Imprese Trapani in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Trapani, ha riunito imprenditori, artigiani e professionisti del settore edile presso la sede di Federer Consulting.

Tra i relatori presenti: Salvatore Miceli, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trapani; Vittorio Schininà, Segretario Regionale ANAEPA Confartigianato Edilizia Sicilia; Vincenzo Fontana, dirigente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trapani; Francesco Vallone, dirigente dello SPRESAL (Asp Trapani); Cristian Orlando, Direttore di Edilcassa Sicilia; e Iolanda Schifano, responsabile dell’Area Formazione e Sicurezza di Edilcassa Sicilia.

L’incontro ha avuto l’obiettivo di informare le imprese edili e i lavoratori autonomi sulle nuove normative relative alla “Patente a Crediti,” uno strumento che non solo promuove la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma garantisce anche una maggiore regolarità contributiva. Questo sistema assegna un punteggio iniziale di 30 crediti a ogni impresa o lavoratore autonomo qualificato, un punteggio che può aumentare fino a 100 crediti o diminuire in caso di violazioni. La soglia minima per operare in cantiere è di 15 crediti. Le imprese con meno crediti non potranno accedere a nuovi contratti fino al recupero del punteggio necessario.

Emanuele Alessandro Virzì, presidente di Confartigianato Imprese Trapani, ha sottolineato l’importanza della formazione e dell’aggiornamento per le imprese: «La patente a crediti era già prevista dalla Legge 81 del 2008, ma solo ora è entrata in vigore. Il nostro obiettivo è qualificare le imprese non solo dal punto di vista della sicurezza, ma anche della burocrazia. Gli artigiani sono pilastri fondamentali dell’economia del Paese e dei territori, e come Confartigianato vogliamo sempre migliorarci, affinché le nostre imprese siano all’altezza delle altre aziende industriali».

L’incontro è stato solo il primo di una serie di eventi formativi che Confartigianato Trapani organizzerà per supportare le imprese nel processo di aggiornamento e adeguamento alla nuova normativa.