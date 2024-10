Marsala, incontro su “formazione legale tra diritti e doveri dei migranti”

22/10/2024 12:20:00

Si è svolto presso il Centro di Accoglienza SAI di Dammusello a Marsala, un incontro informativo e formativo sui diritti e i doveri dei migranti, organizzato dalla Cooperativa Sociale Badia Grande. L'iniziativa, parte del Progetto SAI Marsala diretto dalla psicologa Lorena Tortorici, ha visto la partecipazione di circa trenta beneficiari provenienti da diversi centri di accoglienza della città.

Il focus dell'incontro è stato sulle principali questioni legali che i migranti devono affrontare durante la loro permanenza in Italia e in Europa. A guidare la discussione è stato l'avvocato Fabio Giacalone, cassazionista del foro di Trapani, che ha offerto un approfondimento sui diritti e sulle normative italiane che regolano la permanenza dei migranti, con particolare attenzione ai documenti essenziali come il permesso di soggiorno, la residenza ufficiale e il lavoro regolare.

L'evento ha coinvolto i migranti ospitati in diverse strutture, tra cui il centro femminile SAI di Piazza San Matteo, le famiglie afghane di Via Edoardo Alagna e Tafalia, e i beneficiari adulti dei centri di Dammusello e Pispisia. L’equipe multidisciplinare del SAI, composta dalla psicologa Giusy Calamia e dall’assistente sociale Giovanna Bonetto, ha introdotto l'avvocato Giacalone, evidenziando l'importanza di comprendere e rispettare le leggi italiane per un'integrazione stabile e sicura.

Tra i temi trattati, è emersa la necessità di possedere una residenza ufficiale per accedere ai servizi pubblici essenziali, come l'assistenza sanitaria e l'istruzione. L'avvocato Giacalone ha inoltre spiegato come il lavoro regolare sia fondamentale non solo per garantire diritti retributivi e contributivi, ma anche per il rinnovo del permesso di soggiorno e per ottenere permessi di lungo periodo o, in futuro, la cittadinanza. Altri aspetti cruciali hanno riguardato la protezione internazionale e il ricongiungimento familiare, che richiedono la dimostrazione di vincoli familiari, mezzi economici adeguati e disponibilità alloggiativa, soprattutto quando sono coinvolti minori.

Un ruolo fondamentale nell'incontro è stato svolto dai mediatori culturali della Cooperativa Badia Grande — Albert Kalenda Kabongo, Andrews Ferguson e Latifa Saadani — che hanno agevolato la comprensione delle tematiche legali per i partecipanti, traducendo e chiarendo i concetti presentati dall’avvocato. Grazie a loro, i migranti hanno potuto esprimere i propri dubbi e ottenere risposte precise, rendendo l'incontro un’occasione preziosa di dialogo e chiarimento.

L’incontro ha rappresentato un momento importante per i partecipanti, offrendo loro strumenti utili per orientarsi nel complesso quadro legale italiano. La Cooperativa Badia Grande, con questa iniziativa, ha contribuito a rendere i migranti più consapevoli dei loro diritti e doveri, favorendo un percorso di integrazione positivo e stabile in Italia.