Muore in un incidente a Bologna l'alcamese Federico Asta, il pasticcere dei vip

22/10/2024 16:43:00

Cordoglio ad Alcamo per la tragica morte di Federico Asta, 34 anni, noto pasticcere che da anni viveva e lavorava a Bologna. Federico, conosciuto come il "pasticcere dei vip", era figlio di Salvatore Asta, appassionato di auto e pilota di gare in salita, ed era molto legato alla sua terra d’origine, dove tornava spesso per trascorrere le vacanze ad Alcamo Marina. A Bologna aveva seguito la tradizione di famiglia, gestendo un suo negozio di pasticceria.

La tragedia è avvenuta nella serata di lunedì 21 ottobre, intorno alle 22, in viale Salvemini a Borgo Panigale, a Bologna. Federico Asta stava guidando la sua moto Yamaha quando, all’incrocio con via La Malfa, si è scontrato con un Suv Honda. L’impatto è stato violento: il giovane pasticcere è stato sbalzato dalla sella della moto e ha sbattuto con forza sull’asfalto. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, per Federico non c’è stato nulla da fare.

Federico Asta lascia la moglie e due figlie piccole, oltre a tanti amici e parenti che vivono ad Alcamo e che sono rimasti sconvolti dalla notizia. Ad Alcamo, Federico e suo padre erano conosciuti anche per la partecipazione a gare automobilistiche, come quella svoltasi sulla provinciale per Gibellina. La sua morte ha lasciato un vuoto enorme tra quanti lo conoscevano e stimavano sia per il suo lavoro che per la sua passione per i motori.