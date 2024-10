22/10/2024 09:05:00

Altro episodio di violenza ieri sera a Marsala, in contrada Berbarello. Due uomini, padre e figlio, sono stati accoltellati, al culmine di una lite.

Non è chiara al momento la dinamica di quanto avvenuto, sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri.

Uno dei due uomini sarebbe stato accoltellato al collo, con il fendente che ha mancato di poco la giugulare. I due uomini, padre e figlio di nazionalità italiana, sono stati portati in ospedale, al "Paolo Borsellino" di Marsala, e non sarebbero in pericolo di vita. Al pronto soccorso sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini per capire cosa sia successo e identificare i responsabili dell'accoltellamento.