Filippo Mangiapane è il nuovo presidente dell'Ordine dei Medici di Trapani

22/10/2024 18:51:00

Si sono concluse le elezioni per il rinnovo degli organi istituzionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trapani, valide per il quadriennio 2025-2028. Al termine delle operazioni elettorali, svoltesi nei giorni 19, 20 e 21 ottobre, il dottor Filippo Mangiapane è stato designato come nuovo Presidente dell'Ordine, alla guida della lista "Per l'Ordine". Il passaggio ufficiale delle consegne avverrà a gennaio 2025, quando Mangiapane subentrerà all'attuale presidente, dottor Vito Barraco.

Il nuovo Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti

Sono stati eletti anche i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Per il Consiglio Direttivo 2025-2028, oltre a Filippo Mangiapane, faranno parte del team: Alberto Albertini, Maria Luisa Allotta, Giovanni Antonio Anastasi, Marcello Campione, Antonella Pollina, Rosario Lipari, Patrizia Maiorana, Anna Maria Li Causi, Angela Rita Lucia Pantaleo, Giovanvito Rami, Sabrina Salvo, Fabio Serrentino, Gabriele Tripi e Claudia Venza.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono stati eletti come revisori effettivi Giuseppa Colomba e Antonella Garitta, mentre Benito Pandolfo ricoprirà il ruolo di revisore supplente.

Le dichiarazioni del Presidente uscente e del nuovo Presidente

Il Presidente uscente, dottor Vito Barraco, ha espresso gratitudine verso tutti i colleghi che hanno sostenuto il suo operato negli anni precedenti. "Lascio un Ordine in buone condizioni, sia dal punto di vista economico che organizzativo," ha affermato Barraco, augurando buon lavoro al nuovo Presidente Mangiapane e al nuovo Consiglio Direttivo. Barraco ha ricordato l'importanza del ruolo dei medici come "sentinella d'allarme" per le sfide che la sanità trapanese affronterà nei prossimi anni, sottolineando il lavoro svolto in questo quadriennio per garantire la trasparenza e l'efficienza dell'Ordine.

Il nuovo Presidente, dottor Filippo Mangiapane, ha ringraziato tutti i colleghi che hanno partecipato alle elezioni, sottolineando l'importanza del progetto di rinnovamento che la sua squadra intende portare avanti. "Il nostro impegno sarà orientato al rispetto dei principi etici e deontologici," ha dichiarato Mangiapane, aggiungendo che verranno prese in considerazione anche le istanze di coloro che hanno fatto scelte diverse nelle elezioni.