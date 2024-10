Tennis Tavolo: buon inizio Campionato per la Germaine Lecocq Marsala

22/10/2024 08:00:00

Le vittorie sono sempre state una base di lancio per qualsiasi Sport ed anche il Tennis Tavolo ne beneficia in termini di tesseramenti e diffusione sul territorio, grazie al grande risultato del quinto posto nel medagliere alle Paralimpiadi di Parigi 2024, con gli ori di Giada Rossi e Matteo Parenzan, nonché i bronzi di Carlotta Ragazzini e Federico Falco. Moltiplica le proprie attività anche la Germaine Lecocq Tennis Tavolo Marsala della Presidente Sandra Sorrentino che, dopo aver brillantemente organizzato, nel giugno scorso, il Campionato Regionale Paralimpico, inizia la nuova stagione sportiva con la determinazione che da sempre la contraddistingue, con la partecipazione a diversi Campionati assoluti tra Nazionali e Regionali sempre con un occhio attento al settore Paralimpico, suo fiore all’occhiello. Registriamo, così, un positivo inizio stagione per il sodalizio lilibetano, fedele al suo ambizioso programma di scalata ai Campionati che contano, iniziando proprio dai risultati ottenuti nel passato week end nelle diverse categorie a cui partecipa:

In Serie D1, vista una promozione dalla D2 alla D1 della scorsa stagione. sono due le formazioni iscritte al torneo che in questa seconda giornata ha visto l’Amaro Monte Polizo battere bene in casa la Radiosa 6-1 e la UIPS Germaine Lecocq, invece, perdere a Palermo contro lo Sportenjoy 5-2. In classifica 4 punti per l’Amaro Monte Polizo e zero per la UIPS Germaine Lecocq.

In Serie C2, la Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo batte in casa la Pol. Villafrati con il netto risultato di 6-1 e conquista due importanti punti in Campionato. In questa sfida spicca la vittoria, in recupero dallo 0-2 iniziale al 3-2 finale, del giovane Federico Bellissimo sull’esperto Alessandro Salamone. Un match in cui il giovane pongista ha dovuto far ricorso più volte ai Time Out di Coach Claudio Amato che lo hanno indirizzato verso il giusto approccio alla sfida. In classifica spicca il primo posto dei lilibetani con 6 punti su tre partite giocate.

In serie B2 nazionale sarà una vittoria, la seconda giornata in trasferta a Bagheria, per la Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo che supererà i locali dell’Himera Randazzo per 2-5. Un largo successo ottenuto grazie alle 2 vittorie di Alessandro Guttuso ed alle tre di Pasquale Titone. In formazione anche il nuovo acquisto Giovanni Altesi a cui si aggiungerà Edo Gonzales nei match complicati.