Tutto pronto per il 1° Rally Valle del Belice: 60 gli equipaggi. In gara l'ex sindaco di Partanna Nicola Catania

23/10/2024 16:50:00

Un nuovo capitolo di passione motoristica si aprirà il prossimo fine settimana, sabato 26 e domenica 27 ottobre, con il 1° Rally Valle del Belice. Alla chiusura delle iscrizioni, ben 60 equipaggi hanno confermato la loro partecipazione, un risultato che segna il debutto di questa competizione organizzata dall'Automobile Club Trapani, in collaborazione con lo Sporting Club Partanna, come un evento di grande richiamo per il mondo dei rally.

Tra i partecipanti, un parterre di grande spessore che vede protagonisti diversi piloti trapanesi pronti a sfidarsi su un percorso di 222 chilometri totali, di cui 60,64 saranno suddivisi in 10 prove speciali. Da sottolineare la presenza di Mauro Cacioppo, affiancato da Gerlando Lampo Montana, a bordo di una Mitsubishi Lancer Evo 9 della scuderia Phoenix, pronti a dare battaglia con la loro vettura nella categoria delle moderne.

Accanto a loro, spicca il nome del partannese Bartolomeo Mistretta, un vero veterano del motorsport siciliano, che si divide tra rally e cronoscalate. Per l’occasione, Mistretta correrà insieme a Gaspare Beninati su una Peugeot 208 GT Line della scuderia ASD Team del Mago, una coppia che promette spettacolo e grandi emozioni.

Un altro equipaggio di rilievo è quello composto da Salvatore Riolo, figura di spicco del panorama rallystico siciliano, che gareggerà al fianco dell’ex sindaco di Partanna, Nicola Catania, a bordo di una Toyota Yaris GR della scuderia CST Sport. La loro partecipazione aggiunge un ulteriore tocco di prestigio alla competizione.

La gara si snoderà attraverso i comuni dell’Unione dei Comuni Valle del Belice: Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa. Il presidente dell’Automobile Club Trapani, Giovanni Pellegrino, non nasconde la propria soddisfazione per l’alto numero di iscritti e l’entusiasmo che circonda questa prima edizione: “Con 60 equipaggi (qui l'elenco degli iscritti) al via, possiamo già parlare di un grande successo. Questo rally non è solo una competizione sportiva, ma un’occasione per far rivivere e promuovere un territorio ricco di storia e cultura, che ha saputo rialzarsi dopo la tragedia del terremoto del 1968.”

Il rally partirà da Partanna, dove la piazza Falcone Borsellino farà da cornice alla cerimonia di apertura. I piloti affronteranno le prove speciali lungo un percorso tecnico e affascinante, con lo spettacolare scenario del Cretto di Burri e delle strade che attraversano il cuore della Valle del Belice.

L’attesa è alta, così come le aspettative per una gara che si preannuncia combattuta e ricca di colpi di scena, con i piloti locali determinati a lasciare il segno in quella che, per molti, è la "gara di casa".