23/10/2024 11:10:00

Venerdì 22 novembre, alle ore 21:00, la Chiesa di San Pietro a Trapani ospiterà il “Concerto per S. Cecilia”, parte della settima Rassegna Organistica Francesco La Grassa. L’evento vedrà la partecipazione del Maestro Claudio Brizi, noto concertista che si esibirà su sette tastiere.

Il concerto celebra l’importanza dell’organo monumentale “Francesco La Grassa”, restaurato grazie al lavoro dell’Illustre Maestro Lugi Celeghin, organologo di fama internazionale e ispettore Onorario del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali per gli Organi Antichi. Celeghin ha descritto l'organo come “unico” e “singolare”, sottolineando le difficoltà legate alla sua gestione e l’impegno richiesto per suonarlo. Nonostante le sfide, l’organo continua a essere suonato grazie all’instancabile dedizione di Carmen Pellegrino ed Elide d’Atri, che si sono adoperate per organizzare festival e concerti.