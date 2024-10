Manca poco a Sicil.AI, il Festival sull'Intelligenza Artificiale a Marsala. Ecco il programma

23/10/2024 06:00:00

C'è anche la colonna sonora. Un rap moderno, urban, che parla di intelligenza artificiale, di un festival che si tiene in Sicilia. Non sarebbe impossibile confonderla con l'ultima hit di un trapper. Invece è creata dall'intelligenza artificiale.

Mentre si avvicina il grande giorno, Marsala si prepara ad accogliere il Sicil.AI, il primo festival dedicato all'intelligenza artificiale in Sicilia, in programma il 25 e 26 ottobre 2024. Gli ultimi preparativi sono in corso per garantire che tutto sia pronto per ospitare una serie di eventi unici nel loro genere.

Organizzato da Tp24 e Rmc 101, e promosso in collaborazione con il Comune di Marsala, la Regione Siciliana e il Polo Universitario di Trapani, il festival esplorerà le applicazioni dell'IA in una vasta gamma di settori. Dai panel e workshop dedicati alla politica, all'educazione e al giornalismo, agli incontri sulla cultura, la narrativa e l'impresa, Sicil.AI si propone di illuminare come l'intelligenza artificiale stia modellando il futuro.

Programma del Festival

Complesso Monumentale San Pietro, Marsala.

Venerdì 25 Ottobre

10:00 – A scuola di IA: Incontri con gli studenti marsalesi per discutere le potenzialità dell'IA.

16:30 – "Come l’intelligenza artificiale sta cambiando la politica": Un'analisi profonda dell'impatto dell'IA nella sfera politica.

17:30 – "Il futuro del... futuro": Visioni e aspettative future riguardo all'IA.

18:30 – "Intelligenza Artificiale nella Scuola: Rivoluzione o Evoluzione Educativa?": Riflessioni sull'impatto dell'IA nell'educazione.

Sabato 26 Ottobre

9:30 – STOR.IA: Storie di imprese legate all’IA.

10:00 / 13:00 – Workshop con Giorgio Sestili: ChatGPT per giornalisti.

15:00 – STOR.IA: Continuazione delle storie di imprese IA.

15:00 – "Intelligenza artificiale: sogno, realtà o incubo del giornalismo?": Esplorazione dell'IA nel giornalismo.

16:30 – "Il giornalismo alla prova dell'intelligenza artificiale": Discussioni sulle sfide del giornalismo nell'era dell'IA.

17:30 – "Chi ha paura dell’intelligenza artificiale?": Un dialogo sulle implicazioni dell'IA.

18:30 – "Intelligenza Artificiale e Storytelling: Capacità, Sperimentazioni e Sfide": Come l'IA sta influenzando la narrativa.



Per tutta la durata del festival sarà possibile provare strumenti e app IA.



Con una lineup così ricca e variegata, il Sicil.AI è un'opportunità per apprendere, discutere e cercare di prevedere il futuro dell'IA in diversi settori.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul programma, visitate il sito ufficiale del festival: www.sicil.ai.